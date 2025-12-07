Autoturism în valoare de 125.000 de lei, oprit la ieșirea din țară Duminică, 07 Decembrie 2025

Poliţiştii de frontieră suceveni au oprit la ieșirea din țară un autoturism, în valoare de 125.000 de lei, care figurează ca fiind căutat de autoritățile din Ucraina.

Vineri, 5 decembrie a.c., în jurul orei 20.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava s-a prezentat pe sensul de ieșire din România, un cetățean ucrainean la volanul unui autoturism ce tracta o platformă, ambele înmatriculate în Ucraina. Șoferul, în vârstă de 44 de ani, transporta pe platformă un autoturism, pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Ucrainei.

În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au constatat că autoturismul figurează în bazele de date Interpol cu mențiunea ,, furat ”, alertă introdusă de către autoritățile ucrainene la data de 18.06.2024.

Autovehiculul, în valoare de 125.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.