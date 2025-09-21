Maramureșan cercetat pentru trafic de migranți Duminică, 21 Septembrie 2025

Un maramureșan este cercetat de poliștii de frontieră pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți după ce a fost depistat transportând un cetățean ucrainean care a trecut ilegal frontiera în țara noastră. Pentru acest serviciu urma să primească suma de 200 de euro.

Sâmbătă, 20 septembrie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona de responsabilitate, au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea în trafic, în localitatea Repedea, a unui autoturism înmatriculat în România. Șoferul nu a oprit însă la semnalele colegilor noștri, polițiștii obsevând că pe bancheta din spate a mașinii se mai afla o persoană. Imediat, echipajul PFR a pornit în urmărirea autoturismului, pe care l-au depistat în interiorul unui service auto din localitatea Repedea.

În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au stabilit că la volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în județul Maramureș, iar persoana aflată cu el în autoturism este un cetățean ucrainean în vârstă de 28 de ani. Acesta din urmă a trecut ilegal frontiera din Ucraina în România și, contra sumei de 200 de euro, urma să fie transportat de către maramureșan până într-o localitate apropiată. Ulterior, cetățeanul ucrainean a solicitat polițiștilor de frontieră o formă de protecție pe teritoriul statului român.

Acum, ucraineanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat. În cazul ceățeanului român, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.