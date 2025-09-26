Autoturism în valoare de 30.000 de euro, căutat de către autoritățile din Spania, descoperit de polițiștii de frontieră Vineri, 26 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad au depistat în cadrul activităților de control, un cetățean român care a încercat să tranziteze frontiera cu un autoturism, estimat la o valoare de aproximativ 30.000 de euro, căutat de autorităţile din Spania.

În data de 26.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un cap tractor înmatriculat în România, ce transporta cu ajutorul unei platforme mai multe autoturisme. Autovehiculul era condus de un cetățean român, în vârstă de 48 de ani.

Cu ocazia verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autoturismele transportate figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de către autoritățile din Spania.

Drept urmare, autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 30.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției. În continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, la finalizarea acestora urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.