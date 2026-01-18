UPDATE: cetăţean afgan arestat preventiv şi cetăţean român sub control judiciar pentru implicarea în activităţi de migraţie ilegală Duminică, 18 Ianuarie 2026

În continuarea cercetărilor privind persoanele implicate în activitatea de migrație ilegală informăm faptul că, în urma prezentării în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, față de cetățeanul afgan a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de cetățeanul român a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Reamintim că poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara – Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş au desfăşurat activităţi de cercetare penală într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Informare iniţială :

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/i-doi-cetateni-straini-arestati-preventiv-pentru-trafic-de-migranti-in-urma--unei-actiuni-a-politistilor-de-frontiera-din-timisoara-42524.html

Update :

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--42530.html