Doi cetățeni străini arestați preventiv pentru trafic de migranți, în urma unei acțiuni a polițiștilor de frontieră din Timișoara Vineri, 16 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara – Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Timis au desfășurat activități de cercetare penală într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

La data de 14.01.2026, polițiștii de frontieră au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Timiș, precum și două mandate de aducere, privind doi cetățeni de origine pakistaneză, bănuiți de implicare în activități de trafic de migranți.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, cei doi cetățeni pakistanezi, împreună cu mai mulți cetățeni români, ar fi desfășurat activități de racolare, îndrumare, călăuzire, adăpostire și transport a unor migranți, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat.

Migranții, racolați din țările de origine, erau introduși ilegal pe teritoriul României prin intermediul mai multor transportatori, fiind ulterior preluați și cazați în diferite imobile de pe raza municipiului Timișoara. Ulterior, aceștia erau îmbarcați în mijloace de transport, de regulă în mijloace de transport alternative de tip ride-sharing, cu destinația diferite state din Europa Occidentală.

Din probatoriul administrat a rezultat că unul dintre inculpați ar fi coordonat, în mod repetat, activitatea infracțională, asigurând legătura cu transportatorii și sprijinul financiar necesar. Astfel, acestia ar fi plătit sume de bani in lei si euro (sume cuprinse intre 500 euro si 1000 euro) pentru transportul migranților către frontiera de vest.

Pe timpul monitorizarii persoanelor implicate în acest caz, politistii de frontiera au depistate patru astfel de transporturi în zona de frontieră din județele Timis și Arad.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Operațiuni Speciale Timișoara și al Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara, iar în urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate mijloace de probă relevante pentru cauză.

La data de 15.01.2026, procurorul de caz a solicitat Tribunalului Timiș arestarea preventivă față de cei doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, iar instanța a admis propunerea, dispunând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Timișoara – STPF Timis, sub coordonarea procurorului de caz.