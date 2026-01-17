Urmare a acțiunii din data de 15.01.2026 cu privire la doi cetățeni străini arestați preventiv pentru trafic de migranți, în urma unei acțiuni a polițiștilor de frontieră din Timișoara Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026

În continuarea cercetărilor din dosar, în data de 16.01.2025, polițiștii de frontieră ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș au depistat și oprit în trafic, în municipiu Timișoara, două persoane — un cetățean afgan şi un cetăţean român — pe numele cărora existau mandate de aducere în calitate de suspecți într-un dosar penal.

În timpul acțiunii cele două persoane nu s-au supus somațiilor legale ale polițiștilor de frontieră, iar una dintre persoane, respectiv cetățeanul afgan, a fost necooperant și a manifestat un comportament violent procedând la distrugerea unor mijloace de probă.

Ulterior, polițiștii de frontieră au procedat la imobilizarea acestora și conducerea la sediu ITPF Timișoara pentru efectuarea verificărilor.

În urma acestora s-a stabilit faptul că, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, cetățeanul afgan și cel român, împreună cu cei doi cetățeni pakistanezi arestați în data de 15.01.2026, ar fi desfășurat activități de racolare, îndrumare, călăuzire, adăpostire și transport a unor migranți, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat.

Astfel, în data de 17 ianuarie 2026, polițiștii de frontieră ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș, sub coordonare procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Timiş, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți pentru a obține direct sau indirect un folos material.

În cadrul cercetărilor privind persoanele implicate în activitatea de migrație ilegală, față de cetățeanul afgan și român, organele de cercetare penală au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore și acestea urmează a fi prezentate în fața judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, cu propunerea de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Timișoara – STPF Timis, sub coordonarea procurorului de caz pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranţi şi distrugere de probe. La finalizarea verificărilor urmează să fie dispuse măsurile legale în consecință.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Doi cetățeni străini arestați preventiv pentru trafic de migranți, în urma unei acțiuni a polițiștilor de frontieră din Timișoara