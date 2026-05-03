Transport ilegal de articole pirotehnice, descoperit de polițiștii de frontieră doljeni Duminică, 03 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat , în cadrul acțiunii CLEAN BORDER II SUD, un microbuz în care se aflau 200 de articole pirotehnice, în valoare de 14.000 lei, pe care un cetățean bulgar a încercat să le introducă în țară, fără a deține autorizațiile necesare.

În data de 02.05.2026, în jurul orei 08.15, polițistii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DN 56, au selectat pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 45 de ani și circula pe ruta Bulgaria-Franța.

În urma controlului fizic efectuat asupra mijlocului de transport au fost descoperite, în compartimentul marfă al microbuzului, mai multe tipuri de articole pirotehnice, cantitatea totală fiind de 200 materiale. Persoana în cauză a declarat că bunurile îi aparțin și că nu avea cunoștință de obligativitatea deţinerii autorizațiilor necesare.

Întreaga cantitate de materiale pirotehnice, estimată la o valoare de aproximativ 14.000 de lei, a fost reținută și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În cauză a fost întocmită lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de articole pirotehnice, faptă prevăzută de Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Reamintim că , potrivit modificărilor recente ale legislației privind regimul materialelor explozive, deținerea, comercializarea și utilizarea materialelor pirotehnice sunt supuse unor condiții mai stricte, iar folosirea acestora de către persoane neautorizate este sancționată conform legii. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale înainte de a achiziționa sau utiliza astfel de produse și să respecte cu strictețe prevederile legale, pentru a preveni incidentele și consecințele juridice.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.