Măsuri speciale la frontieră pentru minivacanța de 1 Mai și Ziua Tineretului Joi, 30 Aprilie 2026

În perioada minivacanței de 1 Mai și Ziua Tineretului, Poliția de Frontieră Română a pregătit un dispozitiv adaptat dinamicii traficului, astfel încât tranzitarea frontierei să se desfășoare în condiții optime de siguranță și operativitate. În medie, 3.500 de polițiști de frontieră vor acționa zilnic, atât în punctele de trecere, cât și în zonele de responsabilitate, cu o distribuire flexibilă a resurselor, în funcție de evoluția fluxurilor de călători.

La frontiera externă a României - cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia - se va pune accent pe eficientizarea controlului prin adaptarea numărului de polițiști din cabinele de verificare, precum și prin utilizarea la maximum a capacității infrastructurii existente, inclusiv pentru traficul de marfă, pentru a evita formarea de blocaje.

În ceea ce privește frontiera internă, călătoriile către și dinspre Ungaria și Bulgaria se desfășoară fără opriri în fostele puncte de frontieră. Cu toate acestea, participanții la trafic trebuie să aibă asupra lor documente de călătorie valabile, iar în cazul minorilor se aplică aceleași condiții legale privind însoțirea și documentația necesară.

Având în vedere creșterea semnificativă a numărului de pasageri în această perioadă, inclusiv pe aeroporturi, recomandăm planificarea atentă a deplasărilor și prezentarea din timp la aeroport, conform indicațiilor companiilor aeriene.

Cooperarea cu structurile similare din statele vecine rămâne o prioritate, fiind esențială pentru gestionarea eficientă a traficului și pentru prevenirea fenomenelor infracționale transfrontaliere.

Pentru evitarea aglomerării, recomandăm utilizarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise traficului internațional și informarea prealabilă asupra condițiilor de călătorie. Totodată, le reamintim celor aflați în tranzit să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră și regulile de circulație, astfel încât deplasările din această perioadă să se desfășoare în siguranță.