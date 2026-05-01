Mașină declarată furată din Marea Britanie, descoperită în Suceava Vineri, 01 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din județul Suceava cercetează o suceveancă după ce au constatat că mașina pe care aceasta o folosea, și pe care au găsit-o în apropierea locuinței sale a fost declarată ca fiind furată din Marea Britanie. Autovehiculul, în valoare de 200.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Vineri, 30 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate. În jurul orei 19.30, colegii noștri au identificat, în apropierea unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei (județul Suceava), un autoturism, pe care erau aplicate plăcuțe de înmatriculare specifice Marii Britanii și despre care existau indicii că ar fi fost furat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că, într-adevăr, autoturismul în cauză figurează ca fiind furat, alertă introdusă de autoritățile din Marea Britanie în iunie 2024. Femeia, lângă a cărei locuință a fost descoperită, și care folosea autoturismul – o suceveancă, în vârstă de 41 de ani – este cercetată acum pentru tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.