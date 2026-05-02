Piei din blană de jder și râs, descoperite la intrarea în țară Sâmbătă, 02 Mai 2026

Un grec care intenționa să intre în România este cercetat acum de polițiștii de frontieră suceveni după ce, în mijlocul de transport în care se afla, au fost descoperite peste 200 de piei din blană de jder și râs, bunuri pentru care șoferul nu avea acte. Marfa, estimată la aproximativ 85.000 de lei, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Vineri, 01 mai a.c., în jurul orei 23.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru a intra în România un cetățean grec, în vârstă de 65 de ani. Acesta călătorea cu un autocar înmatriculat în Bulgaria, pe ruta Ucraina – România – Grecia. Cu ocazia controlului pentru intrarea în țară, polițiștii de frontieră au solicitat inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vama Siret efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport.

Astfel, în cala de bagaje și sub bancheta din spate a autocarului, au fost descoperite, ascunse și nedeclarate anterior controlului, 200 de piei din blană de jder și șapte bucăți din blană de râs. Bunurile, în valoare de aproximativ 85.000 de lei – susceptibile a proveni din specii de animale protejate de lege – au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Cetățeanul grec nu a putut prezenta documentele necesare într-o astfel de situație (certificat CITES sau o autorizație specială emisă de autoritatea pentru protecția mediului)

În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de deținerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic și tentativă la contrabandă calificată, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.