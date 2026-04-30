Sute de articole contrafăcute și 3.200 de țigarete, descoperite în bagajele a patru pasageri la Aeroportul Otopeni Joi, 30 Aprilie 2026

Autoritățile de frontieră și cele vamale din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit în bagajele de cală a patru cetăţeni români 800 de articole vestimentare, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate și susceptibile de contrafacere, şi 3200 de țigarete nedeclarate.

În data de 29 aprilie a.c., poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă au verificat patru persoane de sex masculin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 41 și 46 de ani. Bărbații călătoreau din Turcia - Istanbul și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma cărora au fost descoperite 800 de articole vestimentare, susceptibile a fi contrafăcute, purtând denumirea unor mărci protejate, pentru care cei în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență sau de autenticitate.

De asemenea, în bagajele acestora au mai fost găsite și 3200 de țigarete care nu au fost nedeclarate.

Autoritățile au reținut întreaga cantitate de bunuri, iar pasagerii sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de "punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată", conform art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.