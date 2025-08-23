Situația traficului transfrontalier către Bulgaria – Podul Giurgiu–Ruse și bacul Bechet–Oryahovo Sâmbătă, 23 August 2025

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic cu privire la următoarele aspecte legate de circulația rutieră către Bulgaria:

* Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse

Lucrările de reparații continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei, traficul rutier desfășurându-se în continuare alternativ, pe o singură bandă.

În contextul sezonului estival și al valorilor ridicate de trafic, se înregistrează timp de așteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute.

Pentru a evita blocajele și întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să ia în considerare rute alternative:

Dolj: Calafat

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași

Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

* Suspendarea temporară a bacului Oryahovo – Bechet

Ca urmare a notificării transmise de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.

Reluarea traversărilor va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează în cooperare cu Poliția Română și autoritățile bulgare pentru gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră.

Recomandări pentru participanții la trafic:

Respectați indicațiile polițiștilor de frontieră și ale agenților rutieri;

Purtați centura de siguranță;

Păstrați distanța corespunzătoare în trafic;

Conduceți cu prudență;

Informați-vă permanent din surse oficiale privind condițiile de trafic!

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.