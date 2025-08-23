Implementarea controlului coordonat pe sensul de intrare în ţară în al doilea punct de trecere a frontierei de la frontiera cu R. Moldova - PTF Galați Sâmbătă, 23 August 2025

Pe data de 23 august a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a avut loc o vizită a premierului României, Ilie Bolojan, unde au fost stabilite ultimele detalii privind intrarea în vigoare a Decretului privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat GALAȚI (România) - Giurgiulești (Republica Moldova) rutier , pe sensul de intrare în România.

, pe sensul de intrare în România. Controlul coordonat se realizează atât de către Poliția de Frontieră cât și de către Autoritățile vamale ale celor două țări.

Acest acord este similar celui deja aplicat la Albița – Leușeni și are ca scop scurtarea timpilor de așteptare și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor, consolidând totodată cooperarea dintre România și Republica Moldova.

Regulamentul conține principiile și regulile cooperării pentru efectuarea, pe teritoriul României, a controlului coordonat al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor care trec frontiera de stat prin Punctul de Trecere a Frontierei Galați (România) — Giurgiulești (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România.

Implementarea controlului coordonat se va pune în practică începând de duminică, 24.08.2023, ora 08.00 şi se va realiza atât de către poliția de frontieră, cât şi de către autoritățile vamale ale celor două ţări. Această procedură presupune un control separat al fiecărui stat: pe ieșire de autoritățile din R Moldova, urmat consecutiv, la distanță mică, de autoritățile române, pentru intrarea în țara noastră. Deoarece este vorba de o frontieră externă a UE, nu poate fi realizat controlul de frontiera după principiul „one stop control".

Diferenţa faţă de modalitatea anterioară de realizare a controlului constă în faptul că pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești, trecerea se va face fără control, iar oprirea pentru verificări se va face pe sensul de intrare în România, în Punctul de Trecere a Frontierei Galați-rutier, în funcție de tipul autovehiculului/priorității la control.

Pentru traficul internațional de autoturisme microbuze şi autocare sunt destinate 8 artere de control, iar pentru mijloacele de transport marfă sunt alocate alte 4 benzi.

Din punct de vedere operaţional, implementarea controlului coordonat va contribui, la procesarea cât mai rapidă a fluxurilor de persoane și mijloace de transport.

Autoritățile de frontieră din cele două state cooperează permanent pentru consolidarea sistemului de supraveghere a frontierei de stat, iar prin acțiunile de patrulare desfășurate în comun se asigură schimbul operativ de informații în domeniul prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere.

Informații de background :

Lungimea frontierei dintre România și Republica Moldova este de aproximativ 681 km, fiind operaționalizate șapte puncte de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional.

Începând cu data de 15.08.2025, PTF Bumbăta funcționează în regim permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7 (anterior programul de funcționare era limitat la intervalul orar 08.00-20.00 începând cu 23.05.2023)

De la începutul acestui an, punctele de trecere de la granița cu Republica Moldova au fost tranzitate de peste 6 milioane de persoane, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire. Dintre acestea, 800.000 de persoane au trecut prin PTF Galați.

Totodată, au trecut frontiera româno-moldoveană peste 2 milioane de mijloace de transport, dintre care aproape 300.000 au fost camioane, pe ambele sensuri de deplasare.

Având în vedere faptul că frontiera cu Republica Moldova este externă a Uniunii Europene la controlul de frontieră participă, pe lângă Poliția de Frontieră, și alte autorități responsabile cu efectuarea de verificări cu privire la traficul de mărfuri dintre cele două state.