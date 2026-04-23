România și Republica Moldova consolidează controlul coordonat pe teritoriul național, pe ambele sensuri de deplasare Joi, 23 Aprilie 2026

Reprezentanți ai Poliției de Frontieră Române și cea a Republicii Moldova, precum și ai Autorității Vamale Române și Serviciului Vamal din Republica Moldova au participat la evenimentul de testare a segmentului feroviar Cantemir–Fălciu, prilej cu care au fost abordate aspecte esențiale de conlucrare în cadrul controlului coordonat pe teritoriul României pe ambele sensuri de deplasare, în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Cantemir–Fălciu.

În cadrul vizitei, au fost inspectate spațiile de lucru destinate autorităților implicate, precum și analizate, în regim practic, etapele și procedurile necesare pentru desfășurarea activităților de control, în conformitate cu competențele fiecărei instituții.

Totodată, părțile au discutat finalizarea etapelor tehnice și operaționale necesare pentru testarea circulației feroviare pe segmentul Cantemir–Fălciu, cu prioritate pentru transportul de mărfuri.

Infrastructura de control este organizată astfel încât să permită desfășurarea activității în condiții optime, fiind prevăzute câte două cabine duble pentru fluxurile de intrare și ieșire, precum și spații separate destinate autorităților competente.

Reluarea activității este susținută de Acordul bilateral semnat între Republica Moldova și România privind implementarea controlului coordonat, în ambele sensuri de circulație. Documentul se află în procedură de ratificare, iar intrarea în vigoare a acestuia va permite realizarea controlului într-un singur punct, cu impact direct asupra reducerii timpilor de tranzit.

În acest context, cele patru autorități de control la frontieră din Republica Moldova și România au inițiat măsurile necesare pentru asigurarea personalului și a echipamentelor, astfel încât activitatea să poată începe imediat după finalizarea cadrului legal și îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație.

Reluarea activității în punctul feroviar Cantemir–Fălciu marchează un pas important pentru dezvoltarea transportului feroviar regional și consolidarea cooperării dintre cele două state, în condiții sporite de securitate și eficiență la frontiera externă a Uniunii Europene.