Reuniunea Grupului Central și Congresul Plenar AIRPOL 2024: Colaborare internațională pentru securitatea aeroportuară Miercuri, 11 Decembrie 2024

În perioada 8–10 octombrie 2024, Bucureștiul a găzduit Reuniunea Grupului Central AIRPOL și Congresul Plenar AIRPOL, eveniment care a avut ca scop întărirea cooperării dintre agențiile de aplicare a legii și partenerii din industria aviației pentru îmbunătățirea securității aeroportuare. Organizat de Biroul Permanent AIRPOL, cu sprijinul Poliției de Frontieră Române și al Serviciului Român de Informații, evenimentul a reunit specialiști din mai multe domenii și a generat discuții complexe asupra provocărilor și evoluțiilor actuale din securitatea aeroportuară.

Deschiderea oficială și delegația României

Deschiderea oficială a lucrărilor a fost marcată de intervenția secretarului de stat din Ministerul de Interne, Bogdan Despescu, urmat de discursul inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestorul Cornel Laurian Stoica, care a subliniat importanța securității aeroportuare și a cooperării internaționale în contextul actual. Din delegația Poliției de Frontieră Române au mai făcut parte subcomisarul Bogdan Belu, șef al Serviciului Supravegherea și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi, comisarul-șef Miruna Voicu, director al Centrului de Supraveghere și Control al Trecerii Frontierei la Aeroportul Otopeni, inspectorul principal Diana Radu, ofițer specialist în cadrul aceluiași centru, comisarul-șef Cătălin Caragea, șeful Punctului de Frontieră Aeroportuar Băneasa, comisarul-șef Petruț Popa, șeful Serviciului Protocol și Traduceri, comisarul-șef Victor Stoian, ofițer specialist în Serviciul Afaceri Europene și Relații Internaționale și agentul șef principal Irina Turturean, translator.

Un moment important pentru delegația României l-a constituit prezentarea susținută de subcomisarul Bogdan Belu, care a introdus sistemul eDAC – o inovație tehnologică implementată de Poliția de Frontieră Română în martie 2024 pentru verificarea digitală a documentelor de identitate. Acest sistem contribuie semnificativ la creșterea eficienței proceselor de control și la simplificarea serviciilor publice oferite cetățenilor, fiind apreciat de participanți pentru rolul său în digitalizarea domeniului.

Dezbateri internaționale în cadrul Congresului Plenar AIRPOL

Congresul Plenar, desfășurat la Palatul Parlamentului, a abordat tema „Advanced Research and Development – What Can It Bring to Law Enforcement”, generând dezbateri despre importanța aplicării noilor tehnologii și necesitatea reducerii decalajului dintre inovare și aplicarea legii. În cadrul acestei întâlniri, au fost prezenți reprezentanți din mediul academic (Maynooth University), organizații internaționale precum DG HOME, Airport Council International - ACI Europe, EUROCONTROL, AQUAPOL, Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență și Inovare, și din cadrul forțelor de ordine din sectorul aviației (Australian Aviation Police). Zona expozițională a oferit, de asemenea, o platformă pentru companiile din industrie de a-și prezenta soluțiile tehnologice inovatoare, relevante pentru securitatea aeroportuară.

Evenimentul a fost organizat de Peter Nillson, managerul de proiect AIRPOL din cadrul Poliției Regatului Suediei. Pe parcursul lucrărilor, Peter Nillson și echipa sa au coordonat activitățile grupurilor de lucru, unde s-au discutat obiectivele principale ale proiectului AIRPOL și s-au analizat progresele înregistrate de statele participante de la ultima întâlnire. La Reuniunea Grupului Central AIRPOL, desfășurată pe 8 octombrie, au participat reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii din Finlanda, Cipru, România, Olanda, Marea Britanie, Polonia, Belgia, Luxembourg, Danemarca, Franța, Estonia, Portugalia și Suedia. Conform planului stabilit, următoarea reuniune a Management Board va avea loc la Lisabona, în martie 2025.

Perspectivele pentru autoritățile de securitate aeroportuară

Pe lângă discuțiile tehnice și prezentările de inovații, Congresul Plenar a oferit ocazia de a analiza schimbările recente din profilul călătorilor, fenomen apărut în contextul post-pandemic, și modul în care autoritățile aeroportuare își adaptează strategiile de securitate. Reprezentanții AIRPOL au subliniat importanța cooperării cu toți actorii implicați în activitatea aeroportuară, inclusiv angajați, forțe de securitate și companii private, pentru a putea gestiona mai eficient potențialele amenințări din interior, comportamentele agresive ale călătorilor sau posibilele acțiuni de protest.

În acest context, reuniunile de la București au avut rolul de a întări colaborarea între autoritățile naționale și internaționale de aplicare a legii și industria de profil, stabilind obiective clare pentru creșterea siguranței în transportul aerian. De asemenea, a fost reafirmat angajamentul AIRPOL de a sprijini continuarea activităților de pregătire și dezvoltare profesională în domeniul securității aeroportuare. Un exemplu concret al acestui angajament este organizarea unui exercițiu comun în cadrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, planificat pentru viitorul apropiat.

Provocările globale, o prioritate pentru statele membre

În cadrul congresului, delegațiile din Finlanda, Cipru, România și alte state membre au adus în discuție probleme urgente pe care le întâmpină în domeniul securității aeroportuare.

Finlanda a subliniat complexitatea problemelor legate de traficul de droguri pe aeroporturi. Autoritățile finlandeze se confruntă tot mai des cu pasageri care transportă marijuana și cocaină spre piețele profitabile din afara țării. Granița cu Rusia, în prezent închisă, este stabilă, însă valul de refugiați aflați în așteptare pentru redeschidere aduce o presiune suplimentară.

Cipru, aflat în proximitatea Israelului și Libanului, și-a intensificat măsurile de securitate pe fondul tensiunilor din regiune, în timp ce România a raportat o creștere de trafic de peste 300% în perioada sărbătorilor comunității evreiești, ceea ce a necesitat măsuri de securitate extinse în aeroporturi. România se pregătește de asemenea pentru lansarea sistemului EES, anticipând provocările generate de prelungirea timpilor de așteptare pentru cetățenii din afara Schengen.

Un peisaj de securitate în continuă transformare: viziunea AIRPOL

În spiritul colaborării, Peter Nilsson, coordonator AIRPOL, a împărtășit progresul diferitelor grupuri de experți din cadrul organizației, cum ar fi echipele de exerciții și formare, grupul Insider Awareness, precum și unitățile de intervenție CBRN, responsabile pentru incidentele chimice, biologice, radiologice și nucleare. Nilsson a subliniat rolul tot mai important al tehnologiei de ultimă generație în consolidarea capacităților de securitate și a evidențiat necesitatea instruirii continue în operarea dronelor și sistemelor de supraveghere autonome.

Pe agenda sesiunilor de cooperare s-a numărat și o prezentare amplă a activităților de combatere a terorismului, dar și colaborarea cu organizații partenere, precum AquaPol și ATLAS, pentru a dezvolta răspunsuri rapide și eficiente în fața amenințărilor emergente.

Protestele de mediu și incidentele neprevăzute - o provocare pentru aeroporturi

În Regatul Unit, Simon Dobinson a descris cum mișcarea Just Stop Oil a adus presiuni asupra aeroporturilor, activiștii acesteia anunțând acțiuni planificate pentru 2024. Totodată, în Olanda și Belgia, autoritățile sunt puse în fața unor provocări similare, cu un număr tot mai mare de proteste anti-avion, care condamnă poluarea sectorului aerian.

Problemele de personal și tehnologia deficitară au fost alte subiecte fierbinți. Autoritățile din Luxemburg și Danemarca au avut dificultăți în angajarea personalului de securitate și în integrarea sistemelor eGate necesare pentru implementarea sistemului EES. În Franța, unde Jocurile Olimpice au atras 8 milioane de vizitatori, aeroporturile s-au confruntat cu incidente repetate de amenințări cu bombă, un test major pentru capacitatea de răspuns rapid a autorităților.

„Cerul viitorului”: Tehnologie și siguranță în era autonomă

Sarah Fox a închis lucrările sesiunii cu o viziune despre viitorul transporturilor aeriene, denumită „Cerul viitorului.” În această prezentare, Fox a explorat oportunitățile și provocările ridicate de tehnologia autonomă, perspectivele de securitate antiteroristă și necesitatea creării unei structuri polițienești transfrontaliere eficiente.

O altă prezentare de impact a fost susținută de Benjamin Delachal, care a împărtășit experiența gestionării securității pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Cu milioane de vizitatori și un flux imens de trafic, evenimentul a oferit lecții valoroase pentru pregătirea și desfășurarea evenimentelor de mare amploare.

Concluzii

Reuniunea Grupului Central și Congresul Plenar AIRPOL de la București au reprezentat un succes, consolidând relațiile internaționale și intensificând eforturile comune pentru securitatea aeroportuară. Conducerea AIRPOL și-a reafirmat astfel angajamentul de a răspunde prompt provocărilor emergente prin strategii inovatoare, colaborări internaționale și investiții în tehnologie, având ca scop crearea unui mediu sigur și eficient în aeroporturi, atât pentru pasageri, cât și pentru personalul aeroportuar.

Congresul AIRPOL 2024 a reafirmat angajamentul Europei pentru un viitor sigur al transportului aerian. În fața amenințărilor globale și a provocărilor de securitate tot mai diverse, colaborarea, inovarea și adaptarea continuă devin esențiale. Alianța între state, susținută de noile tehnologii și programe de formare specializată, promite un răspuns mai eficient în fața riscurilor care vizează securitatea aeroportuară.

Mesajul lui Peter Nilsson, Head of AIRPOL

Într-o adresă oficială transmisă Inspectorului General al Poliției de Frontieră Române, chestor Cornel Laurian Stoica, Peter Nilsson, șeful AIRPOL, și-a exprimat respectul și aprecierea față de contribuția României în organizarea congresului AIRPOL la București.

„Vă adresez recunoștința mea sinceră pentru sprijinul extraordinar oferit de dumneavoastră și de organizația dumneavoastră, Poliția de Frontieră Română, în organizarea congresului AIRPOL de la București. Succesul acestui eveniment de anvergură nu ar fi fost posibil fără implicarea profesională și dedicată a echipei dumneavoastră,” a declarat Nilsson.

Peter Nilsson a subliniat de asemenea contribuția deosebită a lui Bogdan Belu și a echipei sale, recunoscând munca excelentă depusă înainte, în timpul și după congres: „Doresc să-mi exprim aprecierea pentru munca remarcabilă realizată de Bogdan Belu și echipa sa. Profesionalismul și eficiența lor au fost esențiale pentru succesul evenimentului.”

În încheiere, Nilsson a subliniat colaborarea deosebită dintre AIRPOL și Poliția de Frontieră Română, menționând că este întotdeauna o plăcere să viziteze România și să lucreze împreună cu personalul extrem de competent al acestei instituții.

Mesajul secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Interne, chestor general de poliție Bogdan Despescu

„AIRPOL a susținut constant colaborarea transfrontalieră și a stabilit, alături de agențiile europene, standardele pentru măsurile de securitate în aeroporturile din întreaga Europă.

Parteneriatele dezvoltate în cadrul AIRPOL sunt relevante pentru gestionarea adecvată a provocărilor permanente în materie de securitate cu care ne confruntăm la nivel global.

Ediția din acest an a Congresului AIRPOL aduce în atenție o temă extrem de actuală, și anume evoluțiile tehnologice în activitatea de aplicare a legii.

Pentru a combate într-un mod eficient criminalitatea, este important să integrăm rapid cele mai recente tehnologii în activitatea polițienească.

Sectorul de aplicare a legii are nevoie să acceseze informații utile, în timp real, furnizate de sisteme inteligente.

România este permanent preocupată de asigurarea securității frontierelor, inclusiv celor aeriene, sub toate aspectele, respectiv supraveghere și control, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

Am investit constant în tehnologii performante care să facă față provocărilor actuale.

Rezultatul eforturilor noastre a fost vizibil în special după 31 martie 2024, odată cu aderarea României la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime.

În acest context, ca parte a măsurilor luate, aș dori să evidențiez un nou sistem de verificare a documentelor, respectiv aplicația eDAC.

Această aplicație reprezintă o dovadă clară de folosire a tehnologiei moderne în activitatea polițienească.

eDAC este folosită inclusiv pe aeroporturile din România, pentru stabilirea identității persoanei prin scanarea documentului de identitate sau de călătorie.

Este un instrument foarte util care permite efectuarea verificărilor într-un timp scurt în bazele de date relevante ale autorităților române, dar și în cele din Spațiul Schengen și Interpol.

De asemenea, trebuie pus accentul în perioada următoare și pe aspectele de formare a autorităților de aplicare a legii, prin încheierea de parteneriate cu companiile de tehnologie.

Suplimentar acestora, România este parte integrantă a eforturilor de cercetare, formare și inovare la nivel UE, prin găzduirea la București a Centrului European pentru Competențe în domeniul Securității Cibernetice.

Stimați participanți,

Suntem aici pentru a continua să protejăm rețelele aeriene de atacuri cibernetice sau teroriste.

Cu sprijinul noilor tehnologii vom putea consolida reziliența sistemului de siguranță aeriană...”