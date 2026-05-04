Minivacanța de 1 Mai: măsuri și rezultate în cadrul acțiunilor CLEAN BORDER II Luni, 04 Mai 2026

În minivacanța de 1 Mai, Poliția de Frontieră Română a dispus măsuri pentru fluidizarea traficului la frontiera externă și pentru consolidarea supravegherii, aproximativ 3.500 de polițiști de frontieră acționând zilnic în misiuni de control și monitorizare. A fost utilizată la capacitate maximă infrastructura punctelor de trecere de la granița cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cea aferentă curselor din afara spațiului Schengen, iar în funcție de trafic au fost suplimentate arterele de control pentru reducerea timpilor de așteptare.

În perioada 30 aprilie – 3 mai 2026, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 312.000 de persoane și peste 61.600 de mijloace de transport, dintre care 84.000 de persoane au tranzitat aeroporturile internaționale. Totodată, la frontiera cu Ungaria și Bulgaria, precum și pe rutele aeriene și maritime din spațiul Schengen, au fost efectuate controale aleatorii, în baza analizei de risc, fiind realizate peste 61.000 de verificări în aplicația eDAC, prin terminale mobile conectate la bazele de date naționale și europene.

În plan operativ, polițiștii de frontieră au constatat 315 fapte ilegale, au ridicat bunuri în valoare de peste 1.800.000 de lei și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. De asemenea, nu s-a permis intrarea în țară a 68 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale și nici ieșirea a 37 de cetățeni români, din motive prevăzute de legislație.

De asemenea, în contextul evoluțiilor recente ale fenomenelor infracționale la nivel național și regional, a fost organizată acțiunea operativă CLEANBORDER II. Efective sporite din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu, Timișoara, Oradea, Sighetu Marmației și Gărzii de Coastă au acționat pentru descurajarea și combaterea faptelor ilegale în domeniul traficului cu bunuri contrafăcute sau accizabile, al migrației ilegale și al fraudei intracomunitare.

În cadrul operațiunii, printre cele mai importante descoperiri s-au numărat:

peste 3.600 de articole susceptibile a fi contrafăcute , aparținând unor cetățeni bulgari și turci care nu au putut prezenta documente de proveniență. Bunurile, estimate la aproximativ 855.000 de lei , au fost ridicate, fiind aplicate sancțiuni contravenționale și întocmite dosare penale pentru comercializarea de produse contrafăcute;

, aparținând unor cetățeni bulgari și turci care nu au putut prezenta documente de proveniență. Bunurile, estimate la aproximativ , au fost ridicate, fiind aplicate sancțiuni contravenționale și întocmite dosare penale pentru comercializarea de produse contrafăcute; Aproximativ 154.000 de țigarete (peste 7.700 de pachete) de diferite mărci, cu timbru de acciză bulgăresc, dar și fără timbru fiscal, estimate la aproximativ 200.000 de lei, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, polițiștii de frontieră au desfășurat controale aleatorii, pe baza analizei de risc, pe principalele aeroporturi internaționale, în zonele curselor intra-Schengen.

Pe întreaga perioadă, Poliția de Frontieră a acționat în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții competente, pentru asigurarea unui flux eficient al traficului de persoane și mijloace de transport, precum și pentru soluționarea operativă a situațiilor apărute.

Suntem permanent la datorie pentru a facilita tranzitarea frontierei pentru participanții la trafic și pentru a oferi sprijin cetățenilor în orice situație.