Măsuri dispuse la frontieră în weekendul Floriilor și Paștelui Catolic Vineri, 03 Aprilie 2026

Pentru perioada weekendului Floriilor și Paștelui Catolic, Poliția de Frontieră și-a adaptat misiunile și modul de lucru astfel încât traversarea frontierelor să se desfășoare în siguranță și cu timpi de așteptare cât mai reduși. Zilnic, aproximativ 3.500 de polițiști de frontieră vor fi la datorie, atât în punctele de trecere, cât și în zona de competență, cu resurse ajustate în funcție de specificul fiecărei frontiere.

La frontiera externă, respectiv la granița cu Ucraina, Moldova și Serbia, a fost suplimentat numărul polițiștilor de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în cabinele de control și verifică documentele de călătorie. De asemenea, unde se va impune, vor fi suplimentate arterele de control, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de frontieră. Măsuri de suplimentare a personalului şi a arterelor de control au fost dispuse și pentru tranzitul camioanelor.

În ceea ce privește frontiera internă a României, reamintim că deplasările către și dinspre Ungaria și Bulgaria se fac fără opriri în fostele puncte de frontieră. Circulația este fluentă, însă documentele de călătorie rămân obligatorii, pașaportul sau cartea de identitate nu intră în vacanță. Totodată, cetățenii români minori și însoțitorii acestora trebuie să aibă în continuare asupra lor aceleași documente care erau necesare și înainte de integrarea în spațiul Schengen.

Având în vedere creșterea traficului specifică acestei perioade, inclusiv pe aeroporturile internaționale, recomandăm pasagerilor să se prezinte din timp la aeroport, conform indicațiilor companiilor aeriene și administrațiilor aeroportuare. Sosirea „în ultimul minut” rămâne o opțiune riscantă, indiferent de destinație.

Cooperarea cu autoritățile similare din statele vecine este permanentă, atât la frontiera internă, cât și la cea externă, pentru menținerea siguranței și prevenirea infracționalității transfrontaliere.

În încheiere, recomandăm celor care tranzitează frontiera externă să folosească toate punctele de frontieră deschise în regim internaţional, pentru a evita supraglomerarea doar a unora dintre acestea. De asemenea, celor care tranzitează frontiera internă, le recomandăm prudență și să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră, care vor fi prezenți în teren pentru ca sărbătorile să fie marcate de drumuri sigure, nu de incidente.