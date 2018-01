Bine ați venit la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău - Bravo Alpha Charlie Alpha Uniform, 46.5311° N, 26.9107° E Marți, 09 Ianuarie 2018

Municipiul Bacău este una dintre cele mai mari aglomerări urbane din România, cu aproximativ 211.000 locuitori. Se află în partea de est a țării, în centrul Moldovei, aproape de Carpații Orientali. Veche așezare, „înfloritorul Târg Bacău”, așa cum este menționat de către Dimitrie Cantemir în „Descriptio Moldaviae” este atestat documentar în anul 1408, prin privilegiul comercial pe care Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, l-a acordat neguțătorilor din Lvov. Există dovezi arheologice ce îi fixează rădăcinile în perioada neolitică (cultura Cucuteni și așezarea dacică de la Răcătău).

La sfârșitul secolului al XV-lea în orașul Bacău s-a stabilit Alexăndrel, unul din fiii lui Ștefan cel Mare, care a zidit aici Curtea Domnească și Biserica Precista, cunoscute monumente istorice. Tot din documentele acelor vremuri aflăm că din punct de vedere demografic, așezarea se număra printre cele mai mari din Moldova (cam 4000 de case). În anul 1476 Ștefan cel Mare a poruncit arderea localității pentru a nu oferi adăpost invadatorilor otomani.

Orașul a renăscut foarte repede, încât în anul 1600 a salutat trecerea pe aici a lui Mihai Viteazul, care realiza pentru prima oară unirea celor trei țări române. În perioada anului 1832 Bacăul era împărțit în două mahalale, numite „ciastii”, care purtau numele de Roșu și respectiv Negru.

Bacăul a fost dintotdeauna un centru dezvoltat mai mult din punct de vedere comercial decât cultural, în secolul al XIX-lea fiind deja orientat economic spre fabrici de hârtie (1841), de cherestea, tăbăcării și manufacturi de prelucrare a pieilor, fabrici de spirt și de cărămizi, țigle si olane.

Deși inițial a fost un oraș comercial, Bacăul s-a dezvoltat în timp și din punct de vedere industrial. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea, s-au înființat mai multe fabrici, iar dezvoltarea industrială a adus, implicit, progres economic și social, orașul Bacău fiind declarat municipiu.

23 noiembrie 1917 - Prima aterizare pe aerodromul din Bacău

Primele documente care menționează activitatea aviatică în zona Bacăului datează din era de pionierat a domeniului. Evenimente de acest gen sunt menționate aici din timpul Primului Război Mondial, demnă de amintit fiind ziua de 23 noiembrie 1917, când un avion transportând fluturași și mesaje privind Marea Unire a aterizat pe aerodromul Bacău. Aeroportul a fost deschis pentru transportul public de pasageri și bunuri pe data de 1 aprilie 1946. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, pe scurt AIGE Bacău, este cel mai mare din nord-estul României, deservind atât populația județului Bacău cât și pe cea din județele învecinate. Actualul sediu al aeroportului a fost deschis oficial în anul 1971. Pe 30 decembrie 1975 aeroportul din Bacău a fost desemnat prin decret prezidențial „aeroport internațional”. În anul 1997, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău devine membru ACI (Airports Council International). În 2005 a fost supus unui proces de mărire și modernizare. Prin Ordinul 103 din 8 februarie 2011 emis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se aprobă certificarea ca aeroport internațional a Aeroportului „George Enescu” Bacău. Amplasarea geografică, în centrul Moldovei, la mică distanță de orașele principale ale regiunii, Galați, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Vaslui, Focșani și conectarea ușoară la linia feroviară și la Drumul European E85 facilitează accesul populației la aeroport. Astăzi, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău procesează mai mult de 400.000 de pasageri anual, numărul acestora fiind în continuă creștere.

15 noiembrie 2017 - Noul aeroport al orașului Bacău își deschide porțile

La exact doi ani de la începerea lucrărilor, în dimineața zilei de 15 noiembrie a fost inaugurat noul terminal al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău. Investiția cuprinde, pe lângă pistă și terminalul de pasageri, un nou turn de control, un terminal intermodal pentru transport rutier (autocare, microbuze), clădiri tehnice (garaj, utilaje, uzină electrică, centrală termică), scări pentru pasageri, un sistem de balizaj, o platformă de întoarcere, două căi de rulare, platforme RESA (zone de siguranță la capătul pistei), echipamente de securitate, o unitate de pornire cu aer comprimat pentru aeronavele turboreactoare și o parcare pentru călători cu 258 de locuri, toate având o valoare de 57 milioane de lei.

Toate investițiile au fost realizate cu respectarea strictă a normativelor europene în domeniu. Astfel, pista are o lățime de 45 m și un indice de portanță 65, ceea ce permite decolarea/aterizarea avioanelor grele. Noul terminal are o suprafață de 6.300 mp și o capacitate de procesare de 300 de pasageri/oră, aspect important în situația în care este preconizată o creștere a numărului destinațiilor și pasagerilor ca urmare a modernizării Aeroportului. Pe măsură ce s-a avansat cu modernizarea a crescut interesul operatorilor de transport față de aeroport.

Un aeroport frumos în adevăratul sens al cuvântului!



Știind că ai noștri colegi de la Aeroportul Bacău urmează a se muta în casă nouă, nu am stat prea mult pe gânduri și ne-am decis să le facem o vizită. Ne-am urcat în mașină și ne-am îndreptat către Bacău într-o zi în care vremea și traficul nu au dat dovadă de cea mai bună relație de prietenie.

Ajunși la Bacău am fost întâmpinați cu căldură de către colegul nostru, comisar-șef de poliție Aurel Topciu, șeful Punctului de Trecere a Frontierei AIGE Bacău, care ne-a făcut o scurtă prezentare a noului terminal. Dincolo de construcția avangardistă și impunătoare care a apărut în fața ochilor noștri, ne-am bucurat să vedem entuziasmul colegilor care așteptau de ceva timp construcția noului terminal, lucru ușor de înțeles având în vedere condițiile și spațiul redus în care aceștia își desfășurau activitatea. A fost o mobilizare generală și un efort greu de descris în cuvinte din partea tuturor structurilor care își desfășoară activitatea în cadrul aeroportului. La ora la care noi am ajuns în aeroport, tot personalul era angrenat în prelucrarea pasagerilor care urmau să părăsească țara din vechiul terminal, iar după decolarea ultimei aeronave totul s-a transformat într-o cursă contra cronometru, deoarece până la ora 04:00 toate echipamentele din vechiul terminal trebuiau să fie mutate în noul terminal.

15 noiembrie 2017, ora 07:25 decolează către Bergamo – Italia aeronava BOEING 737 a companiei Blue Air, aceasta avea să fie prima aeronava care decola din cadrul noului terminal al AIGE Bacău.

Am cunoscut la Bacău oameni deosebiți, colegi tineri și buni profesioniști cu care cred că fiecare dintre noi și-ar dori să colaboreze și să interacționeze. Vom încerca în cele ce urmează să vi-i prezentăm și dumneavoastră.

Comisar-șef de poliție Aurel Mihail Topciu, șeful Punctului de Trecere a Frontierei AIGE Bacău

Mi-am început activitatea în Poliția de Frontieră în urmă cu 21 de ani, mai exact în 1996. Primul loc de muncă a fost la Aeroportul Băneasa, unde eram lucrător în filtru, apoi am fost șef de tură, iar ulterior șef de punct. Pentru mine s-a creat o legătură sufletească cu latura aeroportuară a Poliției de Frontieră. A fost primul meu loc de muncă și chiar dacă în timp mi-am desfășurat activitatea și în cadrul altor structuri pot spune că în aeroport mă simt ca acasă. În cei 21 de ani de activitate am avut diferite situații cu care m-am confruntat, unele plăcute, altele mai puțin plăcute. În perioada în care lucram ca și lucrător în filtru am descoperit diferite consemne, lucru care îți dă o anumită satisfacție ție ca și lucrător, de asemenea, un alt moment important pentru mine a fost trecerea din corpul subofițerilor în cel a ofițerilor. Venirea mea la Bacău este, iarăși, un moment, despre care îmi voi aminti cu plăcere. Am găsit un oraș frumos, liniștit, cu oameni deosebiți. Au existat și neplăceri. Deși cunoșteam destul de bine aeroportul Bacău, a fost destul de greu să mă obișnuiesc cu condițiile nu tocmai bune pentru a lucra și cu deficiențele de spațiu pe care le-am găsit aici. Dar iată-ne astăzi în fața unei schimbări radicale, un aeroport nou, modern, care respectă toate standardele și directivele în domeniu. Un alt lucru care m-a bucurat ține de personalul pe care l-am găsit aici, oameni foarte bine pregătiți, tineri cu experiență și, nu în ultimul rând, foarte uniți. Suntem ca o mare familie care se ajută reciproc.

Subcomisar de poliție Mihai Brandzanic

Lucrez în Poliția de Frontieră din decembrie 2005, iar în AIGE Bacău din luna martie a anului 2008. Înainte să-mi încep activitatea în cadrul aeroportului am lucrat un an și jumătate la SPF Poienile de sub Munte și un alt an la Sighetu Marmației. Consider ca am început de jos, de la frontiera verde, locul în care cred că te călești și te formezi ca și polițist de frontieră... Despre noul aeroport în care ne aflăm astăzi, pot spune că îl așteptam chiar de când m-am mutat la Bacău sau mai bine zis a crescut sub ochii mei. De la o groapă mare care se umplea tot timpul cu apă, iată-ne în această clădire modernă și frumoasă!

Agent șef adjunct Cătălin Costel Rusu

Sunt absolvent al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, promoția 2007 și a Universității „Vasile Alecsandri” Bacău – Facultatea de Comunicare și Relații Publice și a masterului Comunicare în Spațiul Public. Găsesc munca într-un aeroport internațional atât fascinantă cât și responsabilă. Pe un aeroport interacționează mai multe instituții, motiv pentru care felul în care ne facem datoria trebuie să se ridice la cele mai înalte standarde, având în vedere că suntem parte a unei echipe. Noi la AIGE Bacău asigurăm controlul documentelor și al bunurilor, de asemenea, în cazul unor exerciții militare comune, o echipă din cadrul aeroportului se deplasează la Baza 95 Aeriană Bacău pentru efectuarea formalităților de frontieră pentru militarii din alte state și nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că operăm și în cadrul AEROSTAR Bacău atunci când situația o impune... Noul terminal îl găsesc ca un punct foarte bun de plecare pentru viitorul aeroportului. Îmi place, sunt fascinat și chiar îmi doream să-mi desfășor activitatea în condiții normale.

Agent principal Petrov Liutenco Ligia Nicoleta

Lucrez în Poliția de Frontieră din anul 2007. Mi-am început activitatea la SPF Huși - PTF Albița, apoi am fost detașată la AIGE Bacău. Îmi place foarte mult ceea ce fac, este o meserie pe care o fac cu bucurie, o meserie care îți oferă foarte multe satisfacții. Îmi amintesc că atunci când m-am întors din concediul de creștere a copilului am descoperit doi urmăriți general, unul după altul, pe aceeași cursă. A fost unul dintre cel mai frumos sentiment trăit, un sentiment de mulțumire și de satisfacție profesională cum rar mi s-a întâmplat.

Agent șef adjunct Ionuț Cobuz

Lucrez în cadrul AIGE Bacău din anul 2008, însă cariera de polițist de frontieră mi-am început-o la Arad. De-a lungul timpului nu pot spune că m-am confruntat cu spețe deosebite, ce-i drept, au existat descoperiri de documente false, pașapoarte contrafăcute, bunuri ascunse, însă am considerat mereu că fac parte din normal pentru ca asta este meseria mea până la urmă. Noul aeroport este o schimbare majoră față de ce aveam înainte. Nu era deloc ușor să procesăm 400.000 de pasageri anual într-un spațiu foarte mic, nu tocmai primitor.

Agent de poliție Irinuca Fulga

M-am angajat în Poliția de Frontieră în luna ianuarie a anului în curs, fiind încadrată din sursă externă. Pentru mine munca colegilor mei nu a fost un element de noutate, spun asta deoarece timp de patru ani am lucrat pentru o companie aeriana tot în cadrul aeroportului. Ceea ce a fost nou pentru mine a fost tot ceea ce înseamnă munca de polițist de frontieră, care vă mărturisesc că mă fascinează. Dacă înainte din punct de vedere al unui agent de check-in sau al supervizorului de operațiuni, nu făceam decât să verific dacă persona coincide și dacă biletul de călătorie este în regulă, acum lucrurile s-au schimbat, mă uit mult mai departe de atât, asta se datorează și faptului că îmi place să lucrez cu oamenii, lucru pe care îl consider un atu în munca de polițist de frontieră... Pe colegii mei îi cunoșteam dinainte de a mă angaja aici, am avut o relație foarte bună cu ei, însă pot spune fără a vrea să-i laud că au fost deosebiți, asta pentru că nu am simțit reticență din partea lor, au fost chiar un sprijin real.

Agent șef adjunct Georgiana Tanga

Sunt angajată a Poliției de Frontieră Române din anul 2005. La început am lucrat la SPF Oancea, după care m-am mutat aici la aeroport Bacău. Munca în aeroport este foarte complexă iar faptul că mă confrunt cu situații deosebite și interacționez foarte mult cu oamenii îmi oferă satisfacție. Suntem un colectiv restrâns și suntem foarte uniți, cel mai recent exemplu ar fi faptul că în momentul în care a trebuit sa ne mutăm din vechea clădire în noul terminal, am reușit să ne mobilizam și să fim operaționali în mai puțin de 24 de ore.