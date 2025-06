Aproximativ o tonă de tutun vrac ascunsă într-un microbuz cu varză Marți, 24 Iunie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unui microbuz, cantitatea de 980 kg de tutun neprelucrat, ascuns prin metoda "capac".

În data de 24.06.2025, în jurul orei 06.15, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificare, pe DN5, un microbuz înmatriculat în România. Acesta era condus de un cetățean român, în vârstă de 24 de ani și transporta varză pe ruta Bulgaria-România.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit ascunsă prin metoda "capac", cantitatea de 980 kg de tutun vrac neprelucrat , pentru care persoana în cauză nu au putut prezenta documente justificative care să îi confere dreptul de a efectua transport cu produse accizabile (tutun).

Întreaga cantitate de tutun, estimată la o valoare 98.000 lei, a fost indisponibilizată de către polițiștii de frontieră în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii producerea de produse accizabile care intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevazut in prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă; faptă prevăzută și pedepsită de art. 452, alin 1 lit. a din Legea 227/2015.