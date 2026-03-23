Aproximativ 31 kilograme de canabis descoperite de către poliţiştii de frontieră de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Nădlac Luni, 23 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad, au depistat în cadrul activităților de control, un cetățean italian care a încercat să introducă în țară aproximativ 31 de kilograme de canabis.

Bărbatul a fost prezentat astăzi judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

La data de 23 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea unui inculpat (cetățean italian), în vârstă de 32 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Măsura a fost luată după ce, în această dimineață, inculpatul a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră, la intrarea în țară, în timp ce deținea, ca pasager într-o cursă de transport internațional pe ruta Spania - România, cantitatea de aproximativ 31 kilograme canabis.

Drogul de risc destinat comercializării, porționat în 31 de pungi, a fost găsit în cele două trolere ale inculpatului.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.