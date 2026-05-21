O nouă captură pe râul Prut: 100 de metri de plase ilegale scoase din apă Joi, 21 Mai 2026

Aproximativ 100 de metri de plase de pescuit descoperite de poliţişti de frontieră botoșăneni pe râul Prut au fost îndepărtate de pe luciul de apă pe timpul unei misiuni de cooperare cu lucrători din AJVPS Botoșani.

În data de 20 mai a.c., polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, în cooperare cu colegi de la Sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut și angajați din cadrul AJVPS Botoșani, au desfășurat o misiune, cu scopul de a combate braconajul piscicol pe râul Prut.

Astfel, în zona localității de frontieră Mitoc, polițiștii de frontieră au observat plase de pescuit, montate în râul Prut. Cu ajutorul lucrătorilor AJVPS Botoșani, plasele de aproximativ 100 de metri au fost îndepărtate din apă.

Plasele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de pescuitul prin orice metode al reproducătorilor în perioada de prohibiţie, precum şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală și deţinerea, utilizarea și/sau comercializarea uneltelor de plasă de tip monofilament.

Polițiștii de frontieră botoșăneni organizează permanent acțiuni de combatere a braconajului piscicol pe râul Prut, cu scopul de a proteja resursele naturale și a preveni faptele ilegale în zona de frontieră.