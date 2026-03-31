Autoturism în valoare de 100.000 de lei căutat de autorităţile din Danemarca, descoperit de polițiștii de frontieră ieșeni Marți, 31 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au descoperit şi indisponibilizat un autoturism ce figura ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Danemarca.

În data de 30 martie a.c, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice, poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au identificat, pe raza municipiului Iași, un autoturism, an fabricație 2019, despre care existatu suspiciuni rezonabile că ar fi furat.

În urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit faptul că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Danemarca.

În cauză, autoturismul în valoare de aproximativ 100.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun.