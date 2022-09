Șoferul unui camion în care polițiștii giurgiuveni au găsit țigări netimbrate de peste 3,5 milioane de lei, arestat preventiv Marți, 06 Septembrie 2022

Poliţiştii de frontieră giurgiuveni au descoperit într-un autocamion, ascunse prin metoda capac în spatele mărfii transportate legal, sute de baxuri care conţineau 166.000 de pachete cu țigări, fără marcaje fiscale. În cauză s-a întocmit dosar penal, iar faţă de şoferul mijlocului de transport s-a dispus măsura arestului preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile.

La data de 04.09.2022, în jurul orei 03.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra în țară, la volanul unui autocamion, un cetățean bulgar, în vârstă de 40 de ani, care transporta șervețele umede și role de hârtie din Bulgaria pentru Germania.

În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit, ascunse în cutii din carton în spatele mărfii declarate (prin metoda capac), sute de baxuri care conţineau 3.320.000 de țigarete (166.000 pachete), care nu aveau aplicate timbru fiscal.

La cercetări, şoferul mijlocului de transport nu a putut prezenta documente de proveniență pentru aceste produse.

Întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de 3.652.000 lei, a fost indisponibilizată de către polițiști de frontieră.

În cauză, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete , conform art. 452 din Legea 227/2015, fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 Cod penal și uz de fals, faptă prevăzută de art.323 Cod penal.

Şoferul mijlocului de transport a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de ieri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Giurgiu a dispus măsura arestării preventive faţă de acesta, pentru o perioadă de 30 de zile.