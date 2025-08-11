Doi bărbați arestați preventiv după ce au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți ascunși într-un microbuz Luni, 11 August 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui microbuz, cinci cetățeni străini care intenționau să treacă ilegal frontiera.

Cei doi șoferi ai microbuzului, un cetățean moldovean și un cetățean bulgar, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru trafic de migranți.

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră au oprit pentru verificări, pe raza județului Giurgiu, un microbuz înmatriculat în Cehia. Vehiculul era condus de un cetățean moldovean și avea ca pasager un cetățean bulgar.

În urma controlului, în compartimentul de marfă a fost descoperit un locaș special amenajat, unde se aflau ascunse cinci persoane – patru cetățeni sirieni și un cetățean irakian. Din verificările efectuate a reieșit că migranții au fost îmbarcați în apropierea orașului Sofia, Bulgaria, și transportați aproximativ cinci ore până la granița cu România.

Cei cinci cetățeni străini au fost predați autorităților de frontieră bulgare pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

Cei doi bărbați – șoferul și pasagerul – au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. În același timp, migranții sunt cercetați pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform prevederilor Codului Penal.

Poliția de Frontieră Giurgiu continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, pentru a asigura securitatea granițelor României și o gestionare eficientă a fluxurilor migratorii.