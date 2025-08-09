O femeie din Turcia ascunsă în portbagajul unui autoturism, sub o pătură, depistată la Calafat Sâmbătă, 09 August 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Poliției Rutiere Calafat, precum și cu polițiștii de frontieră bulgari, au depistat, în urma verificării unui autoturism, o femeie din Turcia care era ascunsă în portbagajul unui autoturism, sub o pătură.

La data de 08.08.2025, în jurul orei 12:00, în parcarea din proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, pe sensul de intrare în România, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Poliției Rutiere Calafat și cu polițiștii de frontieră bulgari, au desfășurat o acțiune de control, în urma căreia a fost verificat un autoturism înmatriculat în Austria. Acesta era condus de către un cetățean turc și circula pe ruta Turcia–Austria.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, în portbagajul autoturismului, ascunsă sub o pătură, a fost descoperită o persoană de sex feminin, de origine turcă, care nu deținea viză valabilă și nu îndeplinea condițiile legale de intrare și ședere în spațiul Schengen.

În cadrul verificărilor, persoana în cauză a declarat că a recurs la această metodă, întrucât intenționa să ajungă în Austria, la rudele sale.

Având în vedere cele constatate, autoturismul, conducătorul auto și femeia descoperită ascunsă au fost preluați de către polițiștii de frontieră bulgari, în vederea continuării cercetărilor.