Produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 1,5 milioane lei, descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni Miercuri, 08 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma efectuării unor controale asupra a trei autocare, cantitatea totală de 5.180 articole vestimentare, de marochinărie, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 07-08.10.2025, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul planului de acțiune: Joint Action Day-PIRATES 3, au oprit pentru control, pe DN5, trei autocare care circulau pe ruta Turcia-România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, colegii noștri au descoperit, în interiorul acestora, 5.180 articole vestimentare, de marochinărie, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile aparțineau unor pasageri, respectiv, unui cetățean român în vârstă de 36 de ani, unui cetățean moldovean în vârstă de 20 de ani și unui cetățean sârb în vârstă de 44 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 1.509.000 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.