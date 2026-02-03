Polițiștii de frontieră giurgiuveni au refuzat mita și au sesizat ofițerii anticorupție Marți, 03 Februarie 2026

În urma unei sesizări formulate de către un polițist de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de dare de mită, săvârșită de un cetățean bulgar, care a încercat să ofere suma de 120 de euro unui polițist de frontieră, pentru a nu fi dispuse măsurile legale, după ce a fost depistat transportând două cabaline fără documente legale.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, în zona de competență, o autoutilitară care se deplasa către Bulgaria, condusă de un cetățean bulgar.

Cu această ocazie, colegii noștri au constatat că în mijlocul de transport erau transportate două cabaline, fără a fi deținute documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru a nu fi dispuse măsurile legale, conducătorul auto a oferit suma de 120 de euro unuia dintre polițiștii de frontieră, acesta refuzând categoric banii și sesizând de îndată Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu.

Întreaga activitate a fost înregistrată cu aparatura body-cam aflată în dotarea polițistului de frontieră. La fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu, care a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Totodată, reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Animalelor Giurgiu au dispus sancționarea contravențională a cetățeanului bulgar, întrucât acesta nu deținea certificat de comerț intracomunitar pentru animale vii și autorizație de transport.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual pentru administrarea probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.