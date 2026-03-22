Peste 1.800 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de către polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu Duminică, 22 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit peste 1.800 de articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie, produse cosmetice și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate și susceptibile de contrafacere.

În perioada 18-21 martie a.c., la diferite interval orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Fetești au desfășurat mai multe acțiuni de tip BLITZ în zona de competență.

În cadrul acestora, au fost oprite pentru control mai multe mijloace de transport, înmatriculate în România, Turcia și Bulgaria, conduse de cetățeni români, turci și bulgari, care circulau pe rutele Turcia-România, Bulgaria-Germania și Constanța – București.

În urma controalelor efectuate, echipele comune de control au descoperit 1.888 de articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie, produse cosmetice și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparțineau unor șoferi și pasageri, cetățeni români și bulgari, cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani, care nu dețineau documente de proveniență.

Bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 484.100 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice sau similare, faptă care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.