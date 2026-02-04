Mărci celebre, sub suspiciune de contrafacere: peste 1.100 de produse depistate la Giurgiu Miercuri, 04 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma efectuării unor controale asupra mai multor autocare, peste 1.100 articole vestimentare, de marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 03-04 februarie a.c., la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare care circulau pe ruta Turcia - România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, colegii noștri au descoperit în interiorul acestora, 1.126 articole vestimentare, de marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor șoferi și pasageri, cetățeni turci, cu vârste cuprinse între 21 și 34 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Produsele descoperite, estimate la o valoare de 234.550 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, care prejudiciază titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.