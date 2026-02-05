Doi cetățeni sirieni depistaţi într-un taxi fără documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen Joi, 05 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat în cadrul unei acțiuni desfășurate pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, doi cetățeni străini care nu dețineau documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen.

În data de 03.02.2026, în jurul orei 23.30, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu omologii bulgari din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ruse, au desfășurat o acțiune comună pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere pe DN 5.

În cadrul acesteia, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar, care efectua transport de persoane în regim taxi pe ruta Bulgaria - România. În autoturism se aflau doi pasageri, ambii cetățeni sirieni.

În urma verificărilor, s-a constatat că unul dintre pasageri deținea documente de solicitant de azil eliberate de autoritățile bulgare, iar celălalt nu deținea documente de călătorie valabile și nu îndeplinea condițiile legale de intrare pe teritoriul României.

În conformitate cu Planul de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, cetățeanul bulgar, cele două persoane străine depistate, precum și mijlocul de transport au fost predate autorităților bulgare, în vederea continuării cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează permanent, în cooperare cu Poliția de Frontieră din Republica Bulgaria, pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen, gestionarea fluxurilor migraționiste, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Cooperarea vizează intensificarea schimbului de informații operative și desfășurarea de acțiuni comune, în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate la frontiera comună.