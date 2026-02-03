Cetățeni străini depistaţi ascunși într-un camion ce transporta bariere metalice de către polițiștii de frontieră giurgiuveni Marți, 03 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în cadrul unei acțiuni tip BLITZ, doi cetățeni străini ascunși într-un ansamblu rutier care transporta bariere metalice.

În data de 02.02.2026, în jurul orei 19:45, în cadrul unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere desfăşurate pe DN 5, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu şi Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu omologii bulgari din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ruse, au oprit pentru verificare un ansamblu rutier înmatriculat în Turcia. Acesta era condus de un cetățean turc și, conform documentelor, transporta bariere metalice pe ruta Turcia-România.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, colegii noștri au constatat că şnurul asigurator al compartimentului de marfă este rupt, motiv pentru care au procedat la efectuarea unui control amănunțit.

Astfel, în semiremorca autocamionului au fost descoperite două persoane de origine afro-asiatică, ascunse printre bunurile transportate.

În conformitate cu prevederile Planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră, cu această ocazie fiind predați autorităților competente din Bulgaria șoferul turc, cele două persoane străine depistate și mijlocul de transport în care aceștia au fost ascunși, pentru continuarea cercetărilor.

În aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează în cooperare cu Poliția de Frontieră din Republica Bulgaria pentru gestionarea fluxurilor migraționiste, previne și combate migrația ilegală și infracționalitatea transfrontalieră.