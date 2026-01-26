Bunuri sustrase în urma unui accident rutier, recuperate de polițiștii de frontieră giurgiuveni Luni, 26 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au recuperat bunuri sustrase în urma unui accident rutier produs pe raza județului Vâlcea, după ce un cetățean bulgar, aflat în tranzit prin zonă, a oprit la locul evenimentului și ar fi sustras bunurile. Autoutilitara acestuia a fost identificată pe DN5, în județul Giurgiu, iar bunurile au fost returnate proprietarului, un cetățean olandez.

În data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 14.45, Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea a informat autoritățile competente cu privire la producerea unui accident rutier în zona localității Robești, județul Vâlcea, precum și faptul că un cetățean bulgar, aflat în zonă și neimplicat în accident, ar fi sustras bunuri aparținând unuia dintre șoferii implicați, părăsind ulterior locul faptei.

În urma informării, lucrătorii Centrului Operațional de Coordonare din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au alertat toate structurile subordonate. În aceeași zi, în jurul orei 17:50, o patrulă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu a identificat pe DN5 o autoutilitară la volanul căreia se afla cetățeanul bulgar.

Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit bunurile semnalate ca fiind cele sustrase în urma accidentului produs pe raza județului Vâlcea.

La scurt timp, s-a prezentat la sediul SPF Giurgiu persoana vătămată, un cetățean olandez, care a recunoscut bunurile ca fiind ale sale. Acestea constau în două trolere cu obiecte personale și articole de îmbrăcăminte, precum și o geantă ce conținea echipamente electronice și alte obiecte de uz personal.

Bunurile au fost ridicate de la cetățeanul bulgar aflat la volanul autoutilitarei și au fost predate persoanei vătămate.

Activitatea a fost realizată ca urmare a cooperării eficiente dintre structurile Poliției de Frontieră Română și Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, evidențiind importanța colaborării interinstituționale pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură infracțională.