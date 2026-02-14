Autoutilitară căutată de autorităţile germane, depistată de polițiștii de frontieră la o zi de la alertă Sâmbătă, 14 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au depistat o autoutilitară semnalată ca fiind căutată de autorităţile din Germania, estimată la o valoare de aproximativ 150.000 de lei.

În data de 13.02.2026, în jurul orei 12.00, în parcarea din proximitatea Stației de taxare Calafat–Vidin, polițiștii de frontieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control o autoutilitară înmatriculată în Germania. Vehiculul era condus de un cetățean turc și circula pe ruta Germania–Turcia.

În urma verificărilor specifice, colegii noștri au constatat că mijlocul de transport figurează ca bun căutat pentru a fi folosit ca probă în cadrul unor proceduri penale, alertă emisă de autoritățile din Germania la data de 12.02.2026.

Ca urmare a celor constatate, autoutilitara a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270 din Codul Penal, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu continuă să aplice toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, contribuind astfel la protejarea și consolidarea securității Uniunii Europene