Autoturism în valoare de aproximativ 50.000 euro căutat de autorităţile din Marea Britanie, depistat la Giurgiu Joi, 26 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat un autoturism semnalat ca fiind căutat de autorităţile din Marea Britanie.

În data de 24 martie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit, pentru control, pe DN 5, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, o autoutilitară tip platformă, înmatriculată în Bulgaria, care transporta un autoturism înmatriculat în Polonia.

Autoutilitara era condusă de un cetățean bulgar, în vârstă de 26 de ani și circula pe ruta România - Bulgaria.

În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat faptul că vehiculul, care era transportat de autoutilitară, figura în bazele de date ca fiind furat, alertă emisă de autorităţile din Marea Britanie.

Astfel, autoturismul estimat la o valoare de 250.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro), a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar, în continuare, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie luate măsurile legale care se impun.

Prin misiunile specifice desfășurate în sistem integrat cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate, în vederea combaterii criminalității transfrontaliere și a protejării securității în spațiul Schengen.