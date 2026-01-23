11 cetățeni din Maroc depistați ascunși într-o autoutilitară de către polițiștii de frontieră Vineri, 23 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu polițiștii de frontieră bulgari, au depistat mai mulți cetățeni străini ascunși într-un mijloc de transport, în urma unui control efectuat în zona de competență.

În data de 23.01.2026, în jurul orei 03.00, în parcarea din proximitatea Stației de Taxare a Podului Calafat-Vidin, pe sensul de mers Bulgaria-România, polițiștii de frontieră români și bulgari, acționând în baza analizei de risc, au selectat pentru control o autoutilitară înmatriculată în Cehia, condusă de un cetățean ucrainean.

Conform documentelor de transport, aceasta transporta paleți cu materiale plastice, pe ruta Bulgaria-Ungaria, având aplicat un sigiliu de către firma transportatoare.

În urma controlului efectuat cu sonda CO2 care măsoară nivelul de dioxid de carbon, polițiștii de frontieră au constatat o creștere a nivelului de gaze, motiv pentru care s-a procedat la ruperea sigiliului și deschiderea compartimentului de marfă. În interior au fost descoperite 11 persoane, care au declarat că sunt cetățeni marocani, având asupra lor cărți de înregistrare pentru refugiați, eliberate de către autoritățile bulgare.

În cadrul verificărilor, șoferul mijlocului de transport a declarat că a primit suma de 300 de euro de la o persoană de cetățenie ucraineană, pentru a transporta persoanele respective din Sofia (Bulgaria) până în Ungaria.

Totodată, cetățenii marocani au declarat că au plătit 3.000 de euro fiecare unei persoane de cetățenie ucraineană, pentru a-i ajuta să ajungă în Ungaria.

Persoanele depistate, șoferul autoutilitarei și mijlocul de transport au fost preluate de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, conform competențelor legale.

După aderarea completă a României la Spațiul Schengen, Poliția de Frontieră continuă să acționeze pe baza analizelor de risc pentru a asigura securitatea granițelor țării. De asemenea, competența în gestionarea migrației ilegale rămâne la nivel național, pentru o gestionare eficientă a acestui tip de infracționalitate.