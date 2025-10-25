Captură importantă - autocamion cu mărfuri contrafăcute depistat de polițiștii de frontieră giurgiuveni. Controale intense și multiple descoperiri în ultima săptămână. Sâmbătă, 25 Octombrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acțiuni desfășurate pe linia combaterii infracționalității transfrontaliere, un autocamion încărcat cu mărfuri care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Intervenția face parte dintr-o serie de activități desfășurate în ultima săptămână, în urma cărora au fost constatate mai multe fapte similare și aplicate sancțiuni conform legii.

În data de 24.10.2025, în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe DN5, un autocamion care se deplasa pe direcția Grecia-România.

Cu ocazia verificării autocamionului, polițiștii de frontieră au descoperit, în interiorul acestuia, 6.912 articole de încălțăminte (papuci), toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și aveau ca destinație o firmă din România.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 1.382.400 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În perioada 20-24.10.2025, la diferite intervale orare, polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare și autoturisme, care se deplasau pe direcția Turcia-România sau Bulgaria-România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, în interiorul acestora, 3.335 articole vestimentare marochinărie, încălțăminte, produse cosmetice și de parfumerie, estimate la o valoare de 897.400 lei, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor pasageri, respectiv, unor șoferi, cetățeni români și turci, cu vârste cuprinse între 30 și 59 ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În total, pe parcursul ultimei săptămâni, în urma efectuării unor controale asupra mai multor autocare, autocamioane și autoturisme, a rezultat cantitatea totală de 10.247 articole vestimentare, marochinărie, încălțăminte, produse cosmetice și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, estimată la o valoare de 2.279.800 lei, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și asupra cărora s-a dispus măsura ridicării în vederea continuării cercetărilor și introducerii acestora în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.