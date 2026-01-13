Autoturism în valoare de 35.000 euro, căutat de autoritățile din Germania, descoperit de polițiștii de frontieră tulceni Marți, 13 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au descoperit, pe timpul desfășurării unor activități specifice în zona de competență, un autoturism semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Germania, aflat în posesia unui cetățean român.

La data de 06 ianuarie 2026, polițiștii de frontieră tulceni au acționat pe linia prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere, cu accent pe identificarea autoturismelor furate sau căutate de autoritățile altor state. În cadrul acestei acțiuni, în zona localității Rachelu, a fost identificat un autoturism condus de un cetățean român.

În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației eDAC, s-a constatat faptul că autoturismul figurează ca bun căutat în vederea confiscării, existând o alertă introdusă de autoritățile competente din Germania.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 35.000 euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Ca urmare a celor constatate, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.