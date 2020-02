Radu Roman, poliţistul de frontieră care şi-a depăşit din nou limitele Marți, 04 Februarie 2020

Agentul-şef de poliţie Radu Roman are 34 de ani şi probabil aţi citit despre el în numerele anterioare ale revistei şi nu numai. Îşi desfăşoară activitatea din decembrie 2005 la Sectorul Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, compartimentul ture serviciu în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, fiind, de asemenea, detaşat în misiuni internaţionale sub egida Agenţiei FRONTEX.

Se autocaracterizează ca fiind o persoană obişnuită care a reuşit să transforme pasiunea de a alerga într-un mod de viaţă ajungând să obţină performanţa de a participa în componenţa lotului naţional, la Campionatul Mondial de Alergare de Anduranţă 24 ore Albi – Franţa 2019 .

„M-am născut, am copilărit şi trăiesc unde se pune harta în cui. Primul contact cu alergarea l-am avut în liceu. Am reînceput să alerg pe distanţe mari la sfârşitul lui 2015, alergarea devenind în scurt timp un mod de viaţă. Primul concurs a fost Maratonul Internaţional Cluj-Napoca pe 16 aprilie 2016, care a rămas întipărit în ADN-ul meu sportiv, fiind momentul de cotitură în care am trăit prima experienţă competiţională. Din acel moment şi până în prezent am alergat oficial 5 maratoane (Cluj-Napoca 2016 şi 2017, Lacul Maggiore 2016, Milano 2017 şi Dubai 2018), 4 semi maratoane (Iaşi 2016, Rakvere Estonia 2016, Tomaszow Lubelskie şi Lublin Polonia 2017), 5 ultra maratoane montane (Transylvania 50 km în 2016 şi 2017), Transylvania 100 km 2018, Ultra maratonul Via Maria Teresia 80 km 2018 şi Campionatul Naţional de Alergare Montană Primavera Trail Race Şuncuiuş 53 km în 2019. În 2017 am alergat 2 ultra maratoane pe etape (Zamosc Polonia 100 km în 4 zile şi Oman Desert Marathon 165 km în 6 zile, unde am reuşit clasarea pe locul 23 din 90 de alergători care au finalizat competiţia.

Am participat la 4 competiţii de alergare - anduranţă de 24 ore, în septembrie 2018 la Timişoara, la competiţia S24H, parcurgând 190 km în bucla de 1,2 km din Parcul de Copii „Ion Creangă”, a urmat evenimentul caritabil Autism 24 ore Marea Neagră în mai 2019 cu 142 km pe nisipul de la Mamaia. M-am întors mai bine pregătit la Timişoara la sfârşitul lunii mai a acestui an, unde am alergat 231,143 km. În urma acestui rezultat am obţinut calificarea la Campionatul Mondial de Alergare de Anduranţă 24 h Albi din Franţa în cadrul lotului naţional.

Fiecare competiţie are specificul şi provocările ei, în special cea de 24 de ore. Am trecut prin hipotermie în Bucegi la ieşirea din Hornul Mare şi am trăit senzaţii extreme de sete şi foame în mijlocul deşertului omanez. Am învăţat multe şi, bineînţeles, am trăit momente grele de încercare fizică şi psihică, pe care am reuşit să le depăşesc cu bine prin faptul că am refuzat să mă identific cu stările negative. Cred că acest aspect m-a făcut să privesc cu entuziasm şi curaj orice cursă. În momentele grele mă ancoram în sentimentele pe care le voi trăi la linia de finish.”

Localitatea franceză Albi a găzduit, în perioada 26-27 octombrie, a XIII-a ediţie a Campionatului Mondial de alergare de 24 de ore. România a fost reprezentată pentru prima dată la această competiţie de nouă sportivi, 5 la masculin şi 4 la feminin. Colegul nostru a alergat distanţa de 201,696 km şi a încheiat competiţia de anduranţă ocupând poziţia 31 la categoria de vârstă şi 95 la general. În concursul pe echipe tricolorii au ocupat locul 20 la masculin şi 9 la feminin.

„A fost o experienţă deosebită să concurez sub steagul ţării. Am întâlnit oameni deosebiţi, uniţi de aceleaşi gânduri şi îmi doresc să fac parte din lot la următorul campionat mondial care va avea loc peste 2 ani la Timişoara, cu o abordare diferită a cursei.

Alergarea pentru mine este un mod de viaţă, un exerciţiu de voinţă, disciplină şi perseverenţă prin care reuşesc să-mi definesc limitele, depăşindu-le.”

Unul din motto-urile lui Radu: „Când atitudinile noastre ne depăşesc capacităţile, chiar şi imposibilul devine posibil.” - John C. Maxwell