Poliția de Frontieră și JTI continuă să coopereze pentru combaterea contrabandei Joi, 20 Mai 2021

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și JTI România au reînnoit astăzi, 20 mai 2021, Protocolul de Cooperare în vederea prevenirii și combaterii traficului ilegal cu țigarete. Cooperarea dintre cele două instituţii este una de lungă durată, primul protocol fiind semnat în anul 2013 , în baza căruia părţile semnatare au pus bazele modalităţilor de creştere a cooperării cu scopul de a preveni şi combate încălcări ale legislaţiei din România în ceea ce priveşte traficul ilicit de ţigarete.

Prin documentul semnat astazi, polițiștii de frontieră vor beneficia, în continuare, de sprijinul și expertiza JTI, în vederea depistării produselor din tutun contrafăcute, care pot ajunge pe piața din Romania sau din alte state membre ale Uniunii Europene. JTI va furniza pregătire de specialitate privitoare la: metode de identificare pe baza elementelor de siguranță ale mărcilor al căror titular de licență este în România; metode și tehnici folosite pentru identificarea marcajelor false; tehnici de producere a țigaretelor. De asemenea, JTI va oferi sprijin pentru activitățile specifice derulate IGPF și sprijin logistic, după caz.

„Acest parteneriat cu un contribuabil important din mediul de afaceri privat reprezintă un element foarte important în acțiunile derulate de instituția Poliției de Frontieră pentru combaterea comerțului ilegal cu țigarete, cele mai traficate produse la frontierele României. Eforturile Poliției de Frontieră, în colaborare cu alte autorități cu competențe în vederea reducerii contrabandei, au dus la cel mai mic nivel al pieței negre din ultimii 15 ani, de sub 10%. Acțiunile noastre vor continua să fie la fel de susținute, mai ales în contextul actual de revenire a valorilor de trafic prin punctele de trecere a frontierei la cele din anii anteriori. Astfel, în primele luni din 2021, eforturile noastre au fost concretizate în capturi aproape zilnice în zona de competenţă. În primele patru luni, polițiștii de frontieră au reţinut în vederea confiscării, aproximativ 900.000 de pachete ţigări de contrabandă, cu o valoare aproximativă de 11,1 milioane lei, precum si importante cantităţi de tutun”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.

„Acest Protocol reprezintă un cadru pentru viitoare programe comune ale celor doua organizatii, în vederea reducerii pieței negre. Premisele sunt foarte bune, iar colaborarea cu Poliția de Frontieră datează de mai bine de zece ani. În 2019, JTI a donat echipamente de ultimă generaţie necesare monitorizării frontierelor. În 2013, am semnat un Protocol de Cooperare cu Centrul Chinologic Sibiu, in baza căruia JTI a sprijinit instruirea echipelor canine destinate Poliției de Frontieră, in vederea depistării produselor din tutun. De asemenea, Poliția de Frontieră a fost partener și a sprijinit campaniile regionale si naționale anti-contrabandă, derulate de JTI încă din 2010.

JTI a fost prima companie de tutun din Romania care, in 2005, a incheiat un Protocol de colaborare in scopul combaterii comertului ilicit cu tigarete, cu Agenția Națională de Administrare Fiscala si ulterior cu Autoritatea Nationala a Vamilor. Peste 50 de câini special instruiți pentru depistarea drogurilor, produselor din tutun și a numerarului au fost donați de JTI în ultimii zece ani Autorității Vamale.”, a adăugat Evgeny Nikolsky, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

Combaterea şi reducerea fenomenului contrabandei cu ţigarete este o prioritate pentru Poliţia de Frontieră, dat fiind că sectorul tutunului reprezintă un important contribuabil la bugetul de stat.

Politia de Frontiera Romana face parte din Ministerul Afacerilor Interne si este institutia specializata a statului care exercita atributiile ce ii revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat. Cu aproximativ 3.150 kilometri de granita aflata in responsabilitate, Politia de Frontiera Romana se confrunta permanent cu o problematica extrem de variata, pornind de la migratia ilegala, traficul cu stupefiante, armament si autoturisme furate si terminand cu contrabanda - sub toate formele ei de manifestare. Organizata dupa modelul institutiilor similare din statele Uniunii Europene, Politia de Frontiera Romana depune eforturi sustinute pe linia prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale transfrontaliere si pentru aplicarea si respectarea legislatiei interne si internationale in vigoare, astfel incat, la frontierele Romaniei, activitatile specifice sa se alinieze standardelor internationale.

JTI și-a început activitatea în România în 1993 (ca R.J. Reynolds), și a fost una dintre primele companii multinaționale care a investit pe plan local. Recent, compania a anunțat o investiție de 60 de milioane de euro în modernizarea fabricii din București. JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are peste 44.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.