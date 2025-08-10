Autoturism în valoare de 160.000 lei declarat furat de autoritățile din Spania, depistat la Iași Duminică, 10 August 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Spania.

În data de 09 august 2025, în jurul orei 10.30, polițiști de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați în exercitarea unei misiuni specifice pe raza localității Valea Adâncă, județul Iași, au depistat un autoturism înmatriculat în Spania, utilizat de o femeie, cetățean român.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Spania.

Cu privire la aspectele constatate, femeia a declarat că autoturismul a fost închiriat din Spania de concubinul ei, iar ea doar utilizează mașina, fără să cunoască că aceasta este implicată în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar autovehiculul, în valoare de aproximativ 160.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.