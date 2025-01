Peste 32.000 de persoane verificate în aplicația eDAC în primele zile de la integrarea în Spațiul Schengen Luni, 06 Ianuarie 2025

De la integrarea în Spațiul Schengen şi cu frontierele terestre, polițiștii de frontieră au efectuat peste 32.000 de verificări în aplicația eDAC.

Aplicația este folosită de către echipele mobile din teren din cadrul structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră. Este un instrument foarte util care permite efectuarea verificărilor într-un timp scurt în bazele de date relevante ale autorităților române, dar și în cele din Spațiul Schengen.

Un exemplu în acest sens este cazul din data de 2 ianuarie a.c., când un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bechet - ITPF Giugiu, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a oprit pentru control, pe raza localităţii Nedeia - județul Dolj, un autoturism înmatriculat în România, condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, cetățean român.

Cu ocazia efectuării verificărilor cu ajutorul aplicației eDAC, colegii noștri au constatat că acesta figurează în bazele de date cu dreptul de a conduce suspendat.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, au fost constatate următoarele cazuri semnificative:

O patrulă a Poliţiei de Frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari, au depistat în proximitatea stației de taxare a Podului Calafat, o persoană de sex masculin, pasager într-un autoturism, care intenţiona să călătorească în România, folosindu-se de o carte de identitate care nu îi aparținea. Asupra bărbatului în cauză nu au fost descoperite documente de identitate, acesta declarând verbal că e cetăţean turc. În baza protocolului româno-bulgar, șoferul, pasagerul și autoturismul au fost preluați de către autoritățile de frontieră bulgare în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.

O altă patrulă a Poliţiei de Frontieră, de pe Aeroportul Craiova de această dată, a legitimat, un bărbat din România care venea din direcţia Luton (Marea Britanie), pe numele căruia era emisă o alertă Schengen cu mandat european de arestare.

Cu ocazia efectuării controlului corporal şi al bagajelor, asupra sa a fost descoperit un permis de conducere fals total, eliberat de autorităţile ungare.

Ulterior, persoana depistată a fost condusă la sediul Penitenciarului de Maximă Siguranţă din Craiova.

Iar o patrulă a Poliţiei de Frontieră de pe Aeroportul Henri Coandă București a depistat o femeie din Republica Dominicană, care nu se afla în posesia unei vize sau a unui permis de şedere valabil, care să îi permită intrarea în Spaţiul Schengen.

În seara zilei de 05.01.2025, o patrulă a Poliţiei de Frontieră SPF Giurgiu a oprit pentru verificare un autoturism care efectua servicii de transport taxi, în care se afla ca pasager un cetăţean vietnamez. În urma verificărilor făcute s-a constatat faptul că cetăţeanul vietnamez nu beneficiază de dreptul la liberă ciculaţie, având viza anulată şi aflandu-se în procedura de obţinere a permisului de şedere pe teritoriul R.Bulgaria pentru drept de muncă. Persoana a fost predată autorităţilor de frontieră din R.Bulgaria.

A doua zi, in jurul orei 04.00, colegii de la acelasi sector au oprit pentru verificare un autocar care circula pe ruta Bulgaria – Germania. În urma studierii documentelor de călătorie, s-a constatat că 12 cetăţeni sirieni, pasageri în autocar, care doreau sa ajungă în Germania, nu deţineau documentaţia necesară pentru a justifica scopul călătoriei, aceştia beneficiind de dreptul de şedere temporară în R.Bulgaria. Aceştia au fost predaţi autorităţilor de frontieră din R.Bulgaria.

La scurt timp, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Giurgiu care acționau împreună cu poliţişti din cadrul Biroului Poliţia Rutieră Giurgiu au oprit pentru verificare un autoturism, condus de un cetăţean român care se afla sub influenţa drogurilor. Rezultatul aparatului Drug Test a fost pozitiv la amfetamina, iar acestuia i s-a întocmit lucrare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul de către o persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive de către lucrătorii din cadrul Biroului Poliţiei Rutiere Giurgiu.

Poliţia de Frontieră Română întreprinde zilnic, împreună cu celelalte instituţii abilitate, măsuri ferme în toate zonele de competenţă, în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a oferi sprijin cetățenilor în orice situație.