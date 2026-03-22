Descindere și urmărire în trafic într-o acțiune de amploare: contrabandist arestat la Sighetu Marmației Duminică, 22 Martie 2026

*Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației - ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, dintr-un microbuz identificat și urmărit în trafic, aproximativ 26.000 de pachete de țigări, în valoare de peste 100.000 de euro, ce urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere din România.

*În urma acțiunii desfășurate, șoferul - un maramureșean de 33 de ani - a fost arestat preventiv, fiind în prezent în arestul IPJ Maramureș.

Vineri, 20 martie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări, pe raza localității Sighetu Marmației.

Astfel, în jurul orei 16.00, polițiștii de frontieră au efectuat semnale regulamentare de oprire unui microbuz înmatriculat în România. Întrucât șoferul nu a oprit, colegii noștri au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un km, conducătorul auto a abandonat autovehiculul fugind într-o zonă împădurită din proximitatea municipiului.

Pentru imobilizarea și reținerea persoanei polițiștii de frontieră au efectuat somațiile legale prin voce și apoi au executat un foc de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

Imediat, conducătorul auto a fost reținut și identificat ca fiind un bărbat de 33 de ani, domiciliat în județul Maramureș, iar în interiorul autoutilitarei au fost observate mai multe colete învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări, motiv pentru care s-a dispus conducerea șoferului, împreună cu mijlocul de transport, la sediul Poliției de Frontieră, pentru continuarea cercetărilor.

În urma inventarierii bunurilor a rezultat cantitatea de 52 baxuri (25.998 pachete țigări), în valoare de peste 500.000 lei, iar autovehiculul estimat la o valoare de 20.000 lei a fost indiponibilizat la sediul instituției.

Având în vedere probatoriul administrat, la data de 21.03.2025, a fost dispusă reținerea persoanei în cauză, pentru o perioadă de 24 ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăti din cadrul Judecătoriei Sighetu Marmației a hotărât arestarea preventivă a șoferului pe o perioadă de 30 zile .

În continuarea cercetărilor, în data de 21 martie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației au pus în aplicare un număr de 7 mandate de percheziție domiciliară , pe raza județului Maramureş. Astfel, au fost ridicate mai multe obiecte și mijloace materiale de probă precum telefoane mobile, cartele de telefonie, un binoclu, stații emisie - recepție și țigări cu timbru Duty Free.

În cauză, poliţiştii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.

În același context, precizăm că, în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, organele de cercetare penală au stabilit faptul ca mai multe persoane domiciliate pe raza județului Maramureș au desfășurat activități ilegale în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale. Acestea introduceau în mod ilegal pe teritoriul României, din Ucraina, cantități semnificative de țigarete, transportate peste apa râului Tisa. Astfel, în urma acțiunilor desfășurate de colegii nostri, a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea totală de aproximativ 50.000 de pachete de țigarete.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul și suportul tehnic a structurilor specializate din cadrul I.G.P.R.

Pe parcursul procesului penal persoanele beneficiază de de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.