Conferință de presă - Analiza activității Poliției de Frontieră Române în primele 9 luni ale anului 2025 Joi, 16 Octombrie 2025

Poliția de Frontieră Română a prezentat astăzi bilanțul activităților desfășurate în perioada ianuarie – septembrie 2025, în cadrul unei declarații de presă susținute de chestorul principal de poliție Cornel Laurian Stoica.

Evenimentul a avut ca scop informarea transparentă a opiniei publice cu privire la principalele realizări operaționale, tendințele înregistrate la frontierele naționale și măsurile luate pentru menținerea unui climat de siguranță și legalitate la frontierele României, în contextul noilor responsabilități asumate odată cu integrarea în spațiul Schengen.

O nouă etapă Schengen – responsabilitate sporită pentru România

Începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu eliminarea controalelor la frontierele interne, Poliția de Frontieră Română și-a consolidat rolul de principală forță operativă la frontiera externă a Uniunii Europene. Instituția continuă să desfășoare activități permanente de supraveghere, patrulare și analiză în zona de competență - până la 30 km de linia frontierei – în cadrul unui sistem integrat, în cooperare cu autorități naționale și europene.

Traficul la frontieră - o schimbare de paradigmă

În primele nouă luni ale anului 2025:

Au fost înregistrate 21,2 milioane de persoane care au tranzitat frontierele României;

care au tranzitat frontierele României; Au fost procesate 4,5 milioane de mijloace de transport.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se observă o creștere cu 5% a fluxurilor la frontierele externe – un indicator al dinamicii, dar și al încrederii în eficiența sistemului de control.

Acțiuni operative – siguranță, legalitate, reacție rapidă

În perioada analizată, polițiștii de frontieră au constatat:

28.500 de fapte ilegale , dintre care:

, dintre care: 15.000 de contravenții ;

;

13.500 de infracțiuni , în principal:

, în principal:

Tentative de trecere frauduloasă a frontierei;





Contrabandă;





Infracțiuni la regimul circulației;





Deținere de documente false, arme sau muniții.

De asemenea, 8.100 de cetățeni străini au fost opriți la frontieră, întrucât nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România.

Migrația ilegală - scădere semnificativă

În perioada ianuarie septembrie 2025:

800 de persoane au fost depistate la intrarea ilegală în țară;

au fost depistate la intrarea ilegală în țară; 500 de persoane, la ieșire.

Aceste cifre reflectă o scădere cu 80% față de anul 2023, ca urmare a unei strategii integrate de prevenire și combatere a migrației ilegale. Cele mai frecvente metode utilizate rămân: traversarea frontierei pe jos („frontiera verde”), ascunderea în mijloace de transport și utilizarea de documente false.

Combaterea fraudei documentare rămâne o prioritate. Numai în ultima lună și jumătate, la Aeroportul Otopeni, au fost depistate peste 30 de cazuri de documente false.

Caz concret - exemplu recent

Un caz semnificativ a fost înregistrat recent în punctul de trecere Calafat – Vidin, unde, în cooperare cu autoritățile bulgare, 38 de migranți au fost descoperiți ascunși într-un camion cu destinația Polonia. Migranții proveneau din Irak, Iran, Siria, Turcia și Sudan, iar camionul transporta plăci din PAL. Șoferul, cetățean turc, a fost reținut.

Contrabandă cu țigări - prejudicii blocate

În primele 9 luni ale anului:

Au fost confiscate 5,1 milioane de pachete de țigări , în valoare de peste 100 milioane lei ;

, în valoare de peste ; 63 tone de tutun vrac ;

; 23 kg de tutun pentru narghilea.

Cazuri concrete – exemple recente

Două capturi majore au avut loc în ultimele zile, tot la Calafat:

270.000 pachete de țigări ascunse într-un camion cu dulciuri – valoare estimată: 8,1 milioane lei ;

ascunse într-un camion cu dulciuri – valoare estimată: ; 288.000 pachete într-un camion cu lădițe – valoare: 8,6 milioane lei.

Alte activități operative relevante

Trafic de droguri : la Aeroportul Otopeni, o persoană a fost descoperită cu 86 de capsule de cocaină ingerate . Persoana a fost salvată, iar rețeaua destructurată.

: la Aeroportul Otopeni, o persoană a fost descoperită cu . Persoana a fost salvată, iar rețeaua destructurată. Autovehicule furate : 149 de cazuri , în special din Germania, Belgia și Italia.

: , în special din Germania, Belgia și Italia. Bunuri contrafăcute : peste 350.000 de articole (haine, cosmetice, jucării) descoperite.

: peste (haine, cosmetice, jucării) descoperite. Pescuit ilegal: peste 6 tone de pește și 35.000 de metri de plase ilegale confiscate. Au fost constatate 313 infracțiuni și aplicate 995 de sancțiuni, totalizând 580.000 de lei.

Concluzie

Poliția de Frontieră Română rămâne un pilon esențial al sistemului de securitate națională și europeană. Prin activitatea sa, instituția demonstrează capacitatea de a anticipa riscuri, de a răspunde prompt și de a menține frontierele țării sub control operativ, cu profesionalism și respect față de lege.

România este un partener de încredere în protejarea granițelor Uniunii Europene, iar Poliția de Frontieră se află în prima linie a acestui efort.