Clarificări privind utilizarea sistemului EES la frontieră pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-moldovenească Vineri, 24 Aprilie 2026

Poliția de Frontieră Română informează cetățenii care dețin dublă cetățenie, respectiv româno-moldovenească, cu privire la noile proceduri aplicabile la trecerea frontierei, ca urmare a implementării sistemului european Entry/Exit System (EES).

Sistemul EES înregistrează automat cetățenii statelor terțe la intrarea și ieșirea din spațiul Uniunii Europene, prin colectarea de date biometrice și evidențierea duratei șederii legale.

În situația în care persoanele cu dublă cetățenie se prezintă la controlul de frontieră exclusiv cu documente emise de autoritățile Republicii Moldova, acestea vor fi înregistrate în sistemul EES drept cetățeni din afara Uniunii

Europene. În consecință, vor fi aplicabile următoarele măsuri:

preluarea datelor biometrice (amprente și imagine facială) la prima trecere a frontierei;

verificări ulterioare realizate pe baza datelor biometrice stocate;

calcularea automată a perioadei de ședere în conformitate cu regula de 90 de zile într-un interval de 180 de zile;

semnalarea eventualelor depășiri ale duratei legale de ședere.

Cetățenii români beneficiază de dreptul de liberă circulație în spațiul Uniunii Europene și nu sunt supuși acestor restricții, cu condiția prezentării unui document românesc valabil la controlul de frontieră.

Pentru evitarea înregistrării în sistemul EES, persoanele care dețin cetățenia română sunt rugate să prezinte la controlul de frontieră unul dintre următoarele documente:

pașaport românesc valabil;

carte de identitate românească valabilă.

În cazul în care documentele românești sunt expirate, persoanele în cauză sunt sfătuite să declare statutul de cetățean român polițistului de frontieră. În urma verificărilor specifice, dacă este confirmată cetățenia română, acestea nu vor fi tratate ca fiind cetățeni ai statelor terțe și nu vor fi supuse înregistrării în sistemul EES.

Pentru persoanele care traversează frecvent frontiera în scop profesional sau educațional, instituția noastră recomandă deținerea unor documente românești valabile, pentru a asigura o procesare rapidă și evitarea eventualelor restricții privind durata șederii.

Poliția de Frontieră Română reiterează importanța respectării reglementărilor în vigoare și a prezentării documentelor corespunzătoare la controlul de frontieră, în vederea facilitării unui trafic fluent și sigur la granițele României.