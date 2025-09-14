Captură inedită: țigări ascunse în piese de lego și produse susceptibile a fi contrafăcute de zeci de mii de lei

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani au descoperit și ridicat în vederea confiscării, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență, mai multe parfumuri, obiecte de îmbrăcăminte și țigarete, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 43.000 de lei. De asemenea, în cadrul acțiunii a fost ridicată și predată organelor vamale o importantă cantitate de produse cosmetice.
În data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, o patrulă a poliţiei de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice în zona de competenţă, a oprit în trafic, pentru control, în localitatea de frontieră Pomârla, două microbuze cu remorcă, înmatriculate în Ucraina.
- În primul microbuz, au fost găsite 80 de parfumuri și mai multe articole vestimentare, toate purtând denumirea unor mărci protejate, susceptibile a fi contrafăcute. Tot aici au fost descoperite și mai multe țigarete ascunse printr-o metodă inedită: disimulate în piese de lego, țigaretă cu țigaretă. Bunurile, estimate la 43.000 lei, au fost ridicate, iar pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a produselor contrafăcute.
- În al doilea microbuz, polițiștii au găsit 4.590 sticle cu ojă gel, lămpi UV, accesorii pentru pile electrice, seruri și creme cosmetice. Toate aceste produse au fost predate Direcției Regionale Vamale Iași, iar șoferii au fost amendați cu câte 8.000 lei fiecare.