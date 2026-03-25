Trei cetățeni străini fără documente pentru călătoria în spațiul Schengen, depistați de polițiștii de frontieră din Dolj Miercuri, 25 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au depistat, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, trei cetățeni străini care nu dețineau documente pentru a călători în spațiul Schengen.

În data de 24 martie a.c., în jurul orei 05.00, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu omologii bulgari, au oprit, pentru control, pe DN 56, un autoturism înmatriculat în România.

Acesta era condus de un cetățean român, însoțit de trei pasageri de origine afro-asiatică, care circulau pe ruta Bulgaria-România.

În urma verificărilor efectuate asupra celor trei pasageri, au fost descoperite documente emise pentru solicitanții de azil, eliberate de autoritățile din Grecia, din care rezultă că sunt doi cetățeni afgani si unul iranian, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei de stat.

În conformitate cu Planul de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, cei trei cetățeni de origine afro-asiatică, șoferul și autoturismul au fost preluați de autoritățile competente din Bulgaria, pentru continuarea cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează permanent, în cooperare cu Poliția de Frontieră din Republica Bulgaria, pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen, gestionarea fluxurilor migraționiste și combaterea infracționalității transfrontaliere. Cooperarea vizează intensificarea schimbului de informații operative și desfășurarea de acțiuni comune, în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate în spațiul Schengen.