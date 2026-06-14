Aproape 800 de produse de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu Duminică, 14 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit 795 de produse de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 318.000 lei, în urma unui control efectuat asupra unui autocar care circula pe ruta Turcia-România.

La data 13.06.2026, în jurul orei 10:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Compartimentului Sprijin Operativ, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, pe DN 5, un autocar înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, ce se deplasa pe direcția Turcia-România.

În urma controlului amănunțit efectuat asupra autocarului, au fost descoperite aproximativ 795 de produse de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, care aparțineau unui cetățean turc.

Estimate la o valoare totală de aproximativ 318.000 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și au fost introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, față de persoanele în cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistratăpentru produse identice sau similare”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.