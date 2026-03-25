Tigarete ascunse într-un autocamion care transporta profile de aluminiu, descoperite de către poliţiştii de frontieră

Țigarete ascunse într-un autocamion care transporta profile de aluminiu, descoperite de către poliţiştii de frontieră Miercuri, 25 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unui autocamion care transporta profile de aluminiu, peste 31.000 de țigarete, pe care un cetățean turc a încercat să le introducă în țară fără documente legale.

În data 24 martie a.c., în jurul orei 13:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj şi în cooperare cu lucrătorii din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control un autocamion înmatriculat în Turcia.

Mijlocul de transport circula pe ruta Turcia - Germania şi era condus de un cetățean turc, în vârstă de 48 ani.

Cu ocazia verificării autocamionului, în interiorul remorcii, echipa comună de control a descoperit ascunse 31.400 țigarete (1.570 pachete țigarete) , cu timbru de acciză turcesc, pentru care persoana în cauză nu deținea documente de proveniență.

În cauză, față de cetățeanul turc a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de aproximativ 47.100 de lei, a fost reținută și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a STPF Dolj.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și asigurarea securității frontierelor.