Suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la SPF Zimnicea - Oltișorul 4 Miercuri, 08 Iulie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând cu data de 08.07.2026, ora 11.00.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării.

La acest moment, pe sensul de ieșire din România nu sunt autovehicule de marfă în așteptare.

Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.