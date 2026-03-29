Acțiuni BLITZ: bunuri contrafăcute și zeci de mii de țigarete, scoase din circuitul ilegal de polițiștii de frontieră Luni, 30 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, peste 4.000 de articole vestimentare, încălțăminte, de marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, precum și peste 57.000 de țigarete fără timbru fiscal.

*În perioada 23-29 martie a.c., la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentului Sprijin Operativ, au oprit pentru control, pe DN 5, mai multe mijloace de transport care se deplasau pe ruta Turcia – România, Turcia – Ucraina și Bulgaria – Germania.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite aproximativ 4.475 articole vestimentare, încălțăminte, produse cosmetice și de parfumerie susceptibile a fi contrafăcute, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, precum și 57.200 de țigarete (2.860 de pachete) fără timbru fiscal. Bunurile aparțineau unor cetățeni turci, bulgari, sârbi și români, șoferi și pasageri ai autocarelor și autoturismelor, pentru care aceștia nu au putut prezenta documente de proveniență sau autentificare.

*De asemenea, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași au oprit pentru control, pe DN 3, în perioada 28-29 martie a.c., la diferite intervale orare, un ansamblu rutier înmatriculat în Ucraina, condus de un cetățean ucrainean, și un autoturism înmatriculat în România, condus de un român.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestora 987 de articole vestimentare, încălțăminte, de marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și care aparțineau șoferilor celor două mijloace de transport.

Bunurile, estimate la o valoare totală de aproximativ 1.215.490 de lei, în cazul bunurilor susceptibile a fi contrafăcute, și la 85.800 de lei, în cazul țigaretelor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.